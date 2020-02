Πολιτική

Ηλιόπουλος στον ΑΝΤ1: κέρδη και ζημίες για την Ελλάδα από τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστική συνέντευξη του πρέσβη της Ελλάδας στο Κίνα για την επίδραση της επιδημίας στον τουρισμό μας. Ποιες ελληνικές εταιρείες ωφελούνται. Πως περιγράφει την κατάσταση στην χώρα.

Συνέντευξη στην Αντιγόνη Θάνου

Μείωση της τουριστικής κίνησης από την Κίνα προς την Ελλάδα μέχρι και κατά 70%, αλλά όφελος για ελληνικές εταιρείες που πουλούν τρόφιμα, αναλώσιμα είδη και φαρμακευτικό εξοπλισμό, περιλαμβάνουν οι εκτιμήσεις του πρέσβη της Ελλάδας στην Κίνα, Γιώργου Ηλιόπουλου, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στον Αnt1 και τον Ant1news.gr για τις επιπτώσεις στην Ελλάδα από την επιδημία του κορονοϊού.

Ο Έλληνας πρέσβης περιγράφει τις δυσκολίες της καθημερινότητας στην Κίνα, αναφέρεται στους περίπου 1.000 Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην χώρα και εξηγεί γιατί το Πεκίνο βρίσκεται σε «μεγάλο δίλλημα» αναφορικά με την διαχείριση και την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Διαβάστε όλη την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον Ant1news.gr, ο Γιώργος Ηλιόπουλος, πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα:

Έπειτα από τρεις μήνες και τόσα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της επιδημίας του κορονοϊού, πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση;

Όλοι κυκλοφορούν με μάσκες, όλοι λαμβάνουν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας, στα κτίρια υπάρχει έλεγχος «ποιος βγαίνει, ποιος μπαίνει». Υπάρχουν πλέον φύλακες παντού, που ελέγχουν την είσοδο και την έξοδο. Τα εστιατόρια υπολειτουργούν, επιτρέπεται μόνο σε παρέες των τριών ατόμων να κάθονται σε αυτά που είναι ανοιχτά, καθώς τα περισσότερα έχουν κλείσει. Τα εμπορικά κέντρα είναι άδεια. Γενικά ο κόσμος αυτοπεριορίζεται στα σπίτια και βγαίνει έξω μόνο όταν είναι αναγκαίο. Σε ορισμένες επαρχίες τα πράγματα είναι χειρότερα. Υπάρχει απαγόρευση εξόδου των οικογενειών από τα σπίτια και εκδίδεται ένα δελτίο ότι επιτρέπεται σε κάποιο μέλος της οικογενείας να βγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα για να ψωνίζει τα απαραίτητα.

Πότε θεωρούν οι Αρχές ότι θα μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση; Έχει κάνει η Κίνα αρκετά για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού; Θεωρείτε ότι ολιγώρησε;

Δεν μπορείτε να πείτε ότι ολιγώρησε. Ίσως στην αρχή δεν υπήρξε η αντίδραση που θα μπορούσε να υπάρξει. Κάναμε αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα μεγάλο δίλλημα, αν μου επιτρέπεται, η χώρα. Από την μία έχει την ανάγκη διαχείρισης της κρίσης και από την άλλη να επανεκκινήσει την οικονομία της. Αυτά είναι δύο πράγματα που δυστυχώς δεν συμβιβάζονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις «τι θα έκανε κάποιος πιο σωστά;». Τα μέτρα που έχει πάρει η Κίνα δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν πουθενά αλλού. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία χώρα στην Ευρώπη που θα μπορούσε να πάρει τέτοια περιοριστικά μέτρα.

Η γενικότερη «κατηγορία» ότι οι κινεζικές Αρχές κρύβουν στοιχεία ή ότι δεν ενημερώνουν για την πραγματική κατάσταση, έχει βάση αλήθειας;

Έχω ακούσει πάρα πολλές φήμες και θεωρίες. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ό,τι προ ημερών αποφάσισε η Κίνα να αλλάξει το πρότυπο για τον υπολογισμό των κρουσμάτων, γι’ αυτό είχαμε στις στατιστικές μία απότομη άνοδο. Από εκεί και πέρα αν κρύβουν ή δεν κρύβουν, το θεωρώ δύσκολο. Ίσως να μην ξέρουν και οι ίδιοι ακριβώς πόσα είναι.

Πως αντιμετωπίζει ο απλός κόσμος την κατάσταση; Πειθαρχούν οι πολίτες;

Όχι μόνο πειθαρχούν, αλλά το αντιμετωπίζουν και με μία στωικότητα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και το κάνουν. Έχουν μία πειθαρχία στην οποία εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι. Σχεδόν με φανατισμό υπακούν στις οδηγίες. Όλοι φορούν τις μάσκες τους, όταν προχωράς στον δρόμο και δεν φοράς σε στραβοκοιτάνε, σου κάνουν παρατήρηση, αυτοπεριορίζονται στα σπίτια τους. Οι συναθροίσεις έχουν απαγορευτεί, χωρίς αντίρρηση. Όλα έχουν ακυρωθεί: συναυλίες, αθλητικές διοργανώσεις, τα πάντα έχουν ακυρωθεί. Ο κόσμος δεν φέρνει καμία αντίρρηση.

Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις στις ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα;

Εγώ είμαι της άποψης ότι κάθε κρίση προσφέρει και μία ευκαιρία. Από ότι καταλαβαίνω, εταιρίες οι οποίες πωλούν τρόφιμα, μάλλον καλά πάνε, ίσως να πουλήσουν και περισσότερο, ίσως γιατί ο κόσμος κάθεται σπίτι του και παραγγέλνει. Εταιρίες οι οποίες ασχολούνται με ιατρικό εξοπλισμό, με αναλώσιμα, με είδη πρώτης ανάγκης, όπως μάσκες, έχουν πάρα πολλά αιτήματα για να πουλήσουν. Ορισμένες εταιρίες όμως θα υποφέρουν. Φαντάζομαι θα υπάρξει μία σοβαρή μείωση στον αριθμό των τουριστών. Υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις και αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό θα χάσουν.

Άλλη μείωση παραγωγής στην Κίνα είναι στα καύσιμα. Μεγάλα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή τους. Σκεφτείτε ότι η Κίνα σήμερα «είναι» το 17-18% της παγκόσμιας οικονομίας, οπότε αποκλείεται να μην επηρεάσει τις υπόλοιπες χώρες. Όσο περισσότερο κρατήσει αυτή η κρίση, τόσο περισσότερο θα επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία. Το 70% της απασχόλησης στην Κίνα είναι σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες τώρα καταστρέφονται. Αν η κρίση, λόγω της επιδημίας, κρατήσει για ένα ακόμα σεβαστό χρονικό διάστημα, η Κίνα θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα ως προς την επιβίωση αυτών των εταιριών.

Υπάρχει εκτίμηση για την μείωση στο τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα, από τις ακυρώσεις;

Είναι από 56 έως 70 % οι ακυρώσεις για το προσεχές χρονικό διάστημα. Αυτός είναι μεγάλος αριθμός, διότι υπήρχε στόχος να αυξήσουμε το τουριστικό ρεύμα από Κίνα προς Ελλάδα. Αυτό φέτος δεν μπορεί να γίνει σίγουρα, διότι και μέσα στην Κίνα, με κυβερνητική απόφαση, έχουν απαγορευτεί τα ομαδικά ταξίδια. Έχουν κλείσει όλα τα τουριστικά γραφεία που ασχολούνται με ομαδικά ταξίδια και εκδρομές. Αυτό θα επηρεάσει και εμάς.

Πόσοι Έλληνες μένουν στην Κίνα; Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας για βοήθεια;

Η εκτίμηση μας είναι ότι είναι γύρω στους 1.000, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων που ζουν στο Χονγκ Κονγκ. Δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνονται στα προξενεία, οπότε μία εκτίμηση κάνουμε πόσοι είναι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας. Άλλοι ρώτησαν αν υπάρχει σχέδιο απομάκρυνσης τους, αν το αποφασίσουν. Αλλά, οι περισσότεροι κρατούν την ψυχραιμία τους. Οι περισσότεροι από αυτούς ζουν στην Κίνα, ξέρουν την νοοτροπία, ξέρουν πως λειτουργεί το σύστημα, οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πανικός.

Εσείς φοβάστε; Το προσωπικό της Πρεσβείας φοβάται;

Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο φόβο. Δεν φοβόμαστε. Υπάρχει μία έντονη ανησυχία και ανάλογα με την εξέλιξη της επιδημίας έχει αυξομειώσεις. Περισσότερο η δυσκολία είναι στην καθημερινότητα, ότι δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, δεν μπορείς να πας μία βόλτα, ότι δηλαδή η ζωή σου περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους του γραφείου ή του διαμερίσματος σου. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία, γιατί είναι μία κατάσταση έξω από τα συνηθισμένα. Οι υπάλληλοι έχουν την λογική και την ωριμότητα και αντιμετωπίζουν αυτή την ανησυχία με κοινή λογική και ακολουθώντας τους κανόνες.

*Η σταδιοδρομία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Διπλωματικό Σώμα:

2019-σήμερα: Πρέσβυς της Ελλάδος στη Λ.Δ. της Κίνας και τη Μογγολία

Πρέσβυς της Ελλάδος στη Λ.Δ. της Κίνας και τη Μογγολία 2016-2019: Πρέσβυς της Ελλάδος στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Πρέσβυς της Ελλάδος στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη 2012-2016: Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 2008-2011: Διευθυντής, ΣΤ2 Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα

Διευθυντής, ΣΤ2 Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 2004-2008: Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη, Δανία

Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη, Δανία 2002-2004: Γραφείο Γενικού Δ/ντού Πολιτικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα

Γραφείο Γενικού Δ/ντού Πολιτικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 1998-2002: Πρόξενος της Ελλάδος στο Κέϊπ Τάουν, Νότιος Αφρική

Πρόξενος της Ελλάδος στο Κέϊπ Τάουν, Νότιος Αφρική 1998: Επικεφαλής της αποστολής ίδρυσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά, Αλβανία

Επικεφαλής της αποστολής ίδρυσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά, Αλβανία 1993-1997: Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ελσίνκι, Φινλανδία

Γραμματέας Πρεσβείας Α΄, Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ελσίνκι, Φινλανδία 1992-1993: Διεύθυνση ΟΗΕ/ Τμήμα Αφοπλισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα

Διεύθυνση ΟΗΕ/ Τμήμα Αφοπλισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 1992: Πρόξενος, Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Φραγκφούρτη, Γερμανία

Πρόξενος, Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Φραγκφούρτη, Γερμανία 1992: Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη, Δανία

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κοπεγχάγη, Δανία 1991-1992: Διεύθυνση Ασίας, Ωκεανίας και Ινδικής Υποηπείρου, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα.