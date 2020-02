Οικονομία

Νέος πρόεδρος του Euro Working Group ο Τόμας Σαρανχέιμο

Διαδέχεται στη θέση του επικεφαλής του Euro Working Group τον Χανς Φάιλμπριφ. Πότε αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

Το Eurogroup ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του Φινλανδού Τόμας Σαρανχέιμο (Tuomas Saarenheimo) στη θέση του προέδρου της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας (EWG), που είναι επιφορτισμένη με την προετοιμασία των συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ. Ο Τόμας Σαρανχέιμο θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του από την 1η Απριλίου, με θητεία δύο ετών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Eurogroup.

Διαδέχεται στη θέση του επικεφαλής του Euro Working Group τον Χανς Φάιλμπριφ (Hans Vijlbrief), που κατείχε τη θέση του από το Φεβρουάριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020.

«Ο Τόμας είναι ένας έμπειρος αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλους του EWG και της φινλανδικής Προεδρίας, έχει επιδείξει ισχυρή ικανότητα επίτευξης συμβιβασμού. Η ατζέντα μας για τους προσεχείς μήνες είναι απαιτητική, δηλαδή με νέα βήματα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης» δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup, Μάριο Σεντένο.

Γίνεται ακόμα γνωστό πως ο Σαρανχέιμο θα είναι επίσης πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, η οποία προετοιμάζει τη διαμόρφωση του ECOFIN.

Έως σήμερα ο Σαρανχέιμο έχει διατελέσει μόνιμος υφυπουργός Εξωτερικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας.