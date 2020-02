Αθλητικά

Χάκερ “έστειλαν” τον Νεϊμάρ στην Μπαρτσελόνα

Χάκερ έκαναν... έφοδο στους λογαριασμούς της Μπαρτσελόνα στα social media.

Θύμα χάκερς έπεσε η Μπαρτσελόνα, καθώς μία ομάδα με το όνομα «OurMine» επιτέθηκε σε διάφορους λογαριασμούς της ομάδας, ξεκινώντας μάλιστα από αυτόν του μπάσκετ.

Το μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter της ομάδας ανέφερε:

«Γεια σας, είμαστε οι OurMine, το επίπεδο ασφαλείας σας είναι καλό, αλλά όχι το καλύτερο. Για να βελτιώσετε την ασφάλεια των λογαριασμών σας, επικοινωνήστε με: contact!ourmine.org. Για υπηρεσίες ασφαλείας επισκεφτείτε: ourmine.org».

Στον αραβικό λογαριασμό των Καταλανών οι χάκερς χρησιμοποιούσαν στις δημοσιεύσεις το hashtag #bartomeuout, προκειμένου να δηλώσουν με αυτόν τον τρόπο την αρνητική τους στάση απέναντι στον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα.

Πριν προλάβουν να ανακτήσουν το λογαριασμό οι “μπλαουγκράνα”, οι χάκερ ανακοίνωσαν ότι διάβασαν κάποια μηνύματα από τα οποία φαίνεται ότι ο Νεϊμάρ επιστρέφει, σκορπώντας τον ενθουσιασμό στους οπαδούς της.

Λίγα λεπτά αργότερα οι διαχειριστές της Μπαρτσελόνα ξαναπήραν τον έλεγχο, έσβησαν τις σχετικές αναρτήσεις και ζήτησαν συγγνώμη προς το κοινό τους , κάνοντας γνωστό ότι πρόκειται να διεξαχθούν έρευνες για το πως παραβιάστηκαν οι λογαριασμοί.