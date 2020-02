Κόσμος

Πλοίο “φάντασμα” ξεβράστηκε στην Ιρλανδία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για πάνω από ένα χρόνο έπλεε ακυβέρνητο στον Ατλαντικό Ωκεανό. Πότε ξεκίνησε η... περιπλάνησή του.

Ένα πλοίο-φάντασμα ξεβράστηκε στην Ιρλανδία, μετά από ένα απίστευτο ταξίδι χιλιάδων μιλίων τους τελευταίους δεκαέξι μήνες στην υδρόγειο.



Το «Alta» κατασκευάστηκε το 1976, έχει μήκος 77 μέτρα, κι έπλεε υπό σημαία της Τανζανίας, αλλά πλέον υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργού Θαλασσίων Σκαφών της Ιρλανδίας βάσει νόμου του 1993.



Τα προβλήματα του φορτηγού πλοίου άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν με πλήρωμα 10 ατόμων ταξίδευε στη Μεσόγειο και στη συνέχεια τον Ατλαντικό, καθώς το τελευταίο ταξίδι του ήταν προγραμματισμένο από την Ελλάδα στην Αϊτή.



Όμως τα μέλη του πληρώματος αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν τον Οκτώβριο του 2018 και διασώθηκαν από την αμερικανική ακτοφυλακή 2.220 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βερμούδων, ύστερα από σφοδρή θαλασσοταραχή.



Στις αρχές του ίδιου μήνα είχαν αναφέρει ότι είχαν αρκετή τροφή για δύο ημέρες και νερό για 15 ημέρες πριν η ακτοφυλακή των ΗΠΑ προχωρήσει σε μια επιτυχημένη επιχείρηση τροφοδότησης προμηθειών μέχρι να ξεκινήσει η ρυμούλκηση.



Ωστόσο, πολλές προσπάθειες από ρυμουλκά απέτυχαν και η κυρία μηχανή του σκάφους καταστράφηκε με την έλευση του τυφώνα «Λέσλι», ενώ τα μέλη του πληρώματος το εγκατέλειψαν.



Από τότε το πλοίο βρισκόταν ουσιαστικά στο έλεος των ρευμάτων του Ατλαντικού, νοτιανατολικά του Πουέρτο Ρίκο, και ύστερα συνέχιζε να παρασύρεται βορειοανατολικά στα νερά του ωκεανού. Ακολούθησαν διάφορες πληροφορίες για κατάληψη του πλοίου από πειρατές, μεταξύ άλλων στην Γουιάνα, χωρίς να επιβεβαιωθούν.



Τον Σεπτέμβριο του 2019, 11 μήνες μετά την εγκατάλειψή του, πλοίο του βρετανικού ναυτικού το συνάντησε στη μέση του Ατλαντικού, αλλά δεν γνώριζαν την προέλευσή του πλοίου. Αρχικά το περιέγραψαν ως ένα «φαινομενικά εγκαταλειμμένο εμπορικό πλοίο» ενώ πριν δύο ημέρες επιβεβαίωσαν ότι είναι το ίδιο με αυτό που βρέθηκε τώρα.



Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πως το ακυβέρνητο καράβι είχε παρασυρθεί από τα κύματα του ωκεανού δυτικά της Αφρικής, αλλά αυτό είχε κινηθεί βόρεια, προς τις δυτικές ακτές της Ιρλανδίας.



Το «κλειδί» για την κατανόηση του απροσδόκητου ταξιδιού βρίσκεται στα ρεύματα που βρέθηκαν στο δρόμου του και το πήγαν από τις ακτές των ΗΠΑ στα βράχια της πόλης Κορκ, μετά την έλευση των καταιγίδων «Κιάρα» και «Ντένις», αφού εκτιμάται ότι πέρασε από την Ισπανία και Γιβραλτάρ.



Η ιρλανδική ακτοφυλακή έφτασε στο σημείο γιατί φοβάται το ενδεχόμενο να υπάρχει διαρροή καυσίμων, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις για τη μεταφορά του, μια δυνατότητα την οποία έχει το κράτος εάν το σκάφος μείνει στα αζήτητα.