Υγεία - Περιβάλλον

Πανευρωπαϊκή πρωτιά από την Ευρωκλινική Αθηνών: Ολική αρθροπλαστική ισχίου/γόνατος χωρίς νοσηλεία!

Η πρωτοποριακή επέμβαση κράτησε λίγη ώρα και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο αυθημερόν.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στην Ευρωκλινική Αθηνών από την χειρουργική ομάδα του Δρ. Βασίλειου Σακελλαρίου, Διευθυντή Ορθοπαιδικού, ολική αρθροπλαστική γόνατος χωρίς νοσηλεία. Η επέμβαση, διάρκειας 60 λεπτών, πραγματοποιήθηκε σε ασθενή 51 ετών και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, με την ασθενή να παίρνει εξιτήριο και να φεύγει από την κλινική περιπατητική την ίδια ημέρα, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Πλέον στην Ευρωκλινική παρέχεται από την ομάδα του Δρ. Σακελλαρίου η δυνατότητα, σε ασθενείς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ολικής αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος ως εξωτερικοί ασθενείς (Outpatient Total Joint Replacement), κάτι το οποίο αποτελεί πλέον πάγια πρακτική των κορυφαίων κέντρων Ορθοπαιδικής στις ΗΠΑ. Οι ιδανικοί υποψήφιοι για ολική αρθροπλαστική χωρίς νοσηλεία είναι ασθενείς που έχουν γενικότερα καλή υγεία και με χαμηλό αναισθησιολογικό ρίσκο, όπως καρδιακά κι αναπνευστικά προβλήματα, ώστε να μην απαιτείται η στενή, νοσοκομειακή τους παρακολούθηση αμέσως μετά την επέμβαση.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος/ισχίου, πέραν των γνωστών πλεονεκτημάτων των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών (ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου, λιγότερη απώλεια αίματος, ταχύτερη ανάρρωση) εξασφαλίζει επιπρόσθετα χαμηλότερο κίνδυνο λοιμώξεων, καθώς η επιστροφή στο σπίτι την ίδια ημέρα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων αλλά και καλύτερη αποκατάσταση, καθώς οι ασθενείς ανακάμπτουν στην άνεση και το οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους, με την φυσικοθεραπεία να μπορεί να ξεκινήσει την ίδια ή την επόμενη μέρα του χειρουργείου!

Όπως δηλώνει ο κ. Σακελλαρίου, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στην Ευρωκλινική Αθηνών, «Η αρθροπλαστική χωρίς νοσηλεία αποτελεί επανάσταση στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος και του ισχίου δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους να απαλλαγούν από τον πόνο και να αποκτήσουν φυσιολογική ζωή χωρίς να απαιτηθεί ούτε μία ημέρα νοσηλείας.» προσθέτοντας «Είναι σημαντικό πριν αποφασιστεί μία επέμβαση χωρίς νοσηλεία οι υποψήφιοι να εξετάζονται και να αξιολογούνται από μία ιατρική ομάδα με εξειδίκευση και εμπειρία στην εν λόγω μέθοδο, η οποία θα μπορεί να τον υποστηρίξει αποτελεσματικά και μετεγχειρητικά»

Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής ανέφερε σχετικά «Στην Ευρωκλινική πρωτοπορούμε πανευρωπαϊκά σε όλα τα επίπεδα, θέτοντας τον ασθενή μας στο κέντρο και παρέχοντας πρωτοποριακές ιατρικές λύσεις και τεχνικές εφάμιλλες των καλύτερων κέντρων του εξωτερικού, χάρη πάντα στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού μας προσωπικού».