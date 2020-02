Κοινωνία

Ανατροπή για την κακοποίηση στο νεκρό βρέφος - Ελεύθεροι οι γονείς του

Ποια στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση οδήγησαν στην απελευθέρωση του ζευγαριού. Τι αναφέρεται για την αρχικώς αναφερόμενη ως "σεξουαλική κακοποίηση".

Τέλος και τυπικά στην ταλαιπωρία του πατέρα και του θείου, καθώς και των υπόλοιπων συγγενών του 11 μηνών βρέφους από τη Συρία, ο θάνατος του οποίου εξελίχθηκε σε σίριαλ, καθώς στην αρχή εκφράστηκε η άποψη περί σεξουαλικής κακοποίησης, κάτι που ανέφερε και ένας από τους ιατροδικαστές που διενήργησαν τη νεκροτομή χτες.

Η εκδοχή αυτή φαίνεται πως ανατρέπεται και από την επίσημη έκθεση νεκροτομής, η οποία υποβλήθηκε γραπτώς σήμερα το μεσημέρι, στο Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Η έκθεση, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, δεν αναφέρει πουθενά για σεξουαλική κακοποίηση. Αναφέρει ότι από τη νεκροτομή παρατηρήθηκαν στην πρωκτική και την περιπρωκτική περιοχή του βρέφους σαφή στοιχεία εισόδου αμβλέος οργάνου.

Αυτό, όπως λένε οι αξιωματικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, είναι απόλυτα συμβατό με τη θεραπεία με υποκλυσμό που γινόταν στο μωράκι, λόγω συχνών κρίσεων επιληψίας από σοβαρό πρόβλημα μικροεγκεφαλίας από την οποία έπασχε, κάτι που επιβεβαιώνει και ο θεράπων ιατρός.

Κατόπιν αυτού οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την αρχή ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι με τις αρχές, αφέθηκαν και τυπικά ελεύθεροι και θα αποχωρήσουν από την Ασφάλεια, όπου παρέμεναν με δική τους θέληση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, αφού δώσουν μια τυπική τελευταία κατάθεση. Στο πλευρό των δύο Σύρων ήταν και αλληλέγγυοι ομοεθνείς τους, οι οποίοι περίμεναν έξω από την ΓΑΔΑ σε ένδειξη συμπαράστασης, για να τους συνοδεύσουν στο σπίτι τους.

Τα αίτια θανάτου του βρέφους δεν διευκρινίστηκαν από την νεκροτομή, όπως αναφέρει η έκθεση και αναμένονται οι ιστολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που θα ρίξουν φως στο συγκεκριμένο σημείο της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι από την αρχή η προανάκριση έγινε με την εποπτεία του εισαγγελέα ανηλίκων, ο οποίος ενημερωνόταν για κάθε στοιχείο που προέκυπτε.

Πάντως ένας εκ των τριών ιατροδικαστών είχε δηλώσει ότι στο σώμα του βρέφους βρέθηκαν κακώσεις που παρέπεμπαν σε παρά φύσιν σεξουαλική κακοποίηση.

Νωρίτερα, κατάθεση στην Ασφάλεια είχε δώσει ο θεράπων ιατρός του βρέφους, ο οποίος ανέφερε ότι το βρέφος έπασχε από μικροκεφαλία, και του χορηγείτο κάποιο σκεύασμα με υποκλυσμό. Λόγω της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων το τελευταίο διάστημα υπήρχε και αυξημένη χορήγηση του σκευάσματος, με ειδική συσκευή. Σε σχετική ερώτηση που του έκαναν οι αστυνομικοί, ο θεράπων ιατρός ανέφερε ότι είναι πιθανό, εφόσον η χορήγηση του σκευάσματος είναι συχνή και δεν γίνεται με σωστό τρόπο, (από τους γονείς στην προκειμένη περίπτωση), να προκληθούν κακώσεις.

Τι είπε η μητέρα

Για τον θάνατο του 11 μηνών βρέφους στου Ζωγράφου μίλησε η μητέρα του στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Όπως ανέφερε, το κοριτσάκι ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή, γιατί ήταν άρρωστο, ενώ παράλληλα περιέγραψε τη στιγμή που το βρήκε νεκρό. «Το κοριτσάκι μας ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή, είχαμε εντολές από τον γιατρό, πώς να χορηγούμε τα φάρμακα, πώς να δώσουμε το υπόθετο. Της δώσαμε τα φάρμακά της. Την άλλη μέρα πήγα να δώσω το γάλα στο μωρό και είδαμε ότι ήταν νεκρό. Κατευθείαν ο άνδρας μου πήρε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά», είπε η μητέρα του μωρού σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Ανουάρ Μπακρί.

Ο δικηγόρος της οικογένειας αναφέρθηκε στα όσα έχουν ειπωθεί και κάνουν λόγω για σεξουαλική κακοποίηση του βρέφους χαρακτηρίζοντας «κακόγουστες σαχλαμάρες τα λεγόμενα του ιατροδικαστή» ενώ έκανε λόγο για ρατσισμό σε βάρος της πελάτισσάς του.

Ήδη από το πρωί, ο δικηγόρος των Σύρων γονέων του βρέφους, εμφανίστηκε λάβρος κατά του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη. Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι το μωρό δεν υπέστη κακοποίηση, όπως ανακοίνωσε ο ιατροδικαστής και απέδωσε τις κακώσεις που φέρει στα υπόθετα που είχαν συνταγογραφηθεί για τη θεραπεία του βρέφους από ίωση. Ο κ. Μπάκρι σημείωσε ότι οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως το παιδί είχε πρόβλημα από τη γέννησή του και παρουσίαζε επιληπτικές κρίσεις.

Ενημέρωσε δε ότι το παιδί θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή που θα ορίσει η οικογένεια.

Από πλευράς του πάντως ο ιατροδικαστής Σ. Μπουζιάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 επανέλαβε ότι πρώτη φορά είδε τέτοια κακοποίηση σε τόσο μικρή ηλικία.

Έκανε και πάλι λόγο για «παρά φύσιν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης», ενώ βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιστολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου του άτυχου βρέφους.