Κοινωνία

Χειροπέδες σε υπάλληλο νοσοκομείου για “φακελάκι”

Οι "αδιάφθοροι" της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν την γυναίκα την ώρα που παραλάμβανε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Μία υπάλληλος του νοσοκομείου Κιλκίς συνελήφθη, κατηγορούμενη ότι απαίτησε "φακελάκι" 500 ευρώ προκειμένου να μεσολαβήσει σε τακτοποίηση υπόθεσης, διοικητικής φύσεως, για λογαριασμό ασθενούς.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία από συγγενή του νοσηλευόμενου στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Οι "αδιάφθοροι" της ΕΛ.ΑΣ. προσημείωσαν τα χαρτονομίσματα και συνέλαβαν την γυναίκα την ώρα που τα παραλάμβανε.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της «εμπορίας επιρροής - μεσάζοντες» και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κιλκίς.