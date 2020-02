Υγεία - Περιβάλλον

Ο Έλληνας που επέστρεψε από τη Γουχάν μιλά στον ΑΝΤ1 για την “Οδύσσειά” του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο επιχειρηματίας, που βρίσκεται σε “καραντίνα” στο Νοσοκομείο “Σωτηρία”, αφηγείται τον περιπετειώδη επαναπατρισμό του... λόγω κορονοϊού.