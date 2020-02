Κοινωνία

Χειροπέδες σε 35χρονο που πούλαγε ναρκωτικά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη με την κατηγορία της κατοχής και διακίνηση κοκαΐνης.

Συνελήφθη, στη Νέα Σμύρνη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 35χρονος Αλβανός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε σε όχημα το οποίο οδηγούσε ο αλλοδαπός, οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν μέσα σε αυτό ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1 κιλού και 95 γραμμαρίων.

Από την έρευνα που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος κατείχε την συγκεκριμένη ποσότητα με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή της. Εκτός από την κοκαΐνη, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά της, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.