Στο νοσοκομείο αστυνομικός με εγκαύματα - Έσπασε το ψυγείο περιπολικού

Αστυνομικοί έχουν κατ’ επανάληψιν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τα επικίνδυνα οχήματα, ζητώντας την αντικατάστασή τους.

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας αστυνομικός με σοβαρά εγκαύματα, καθώς το ψυγείο του περιπολικού που οδηγούσε… έσπασε, με αποτέλεσμα το καυτό νερό να πέσει στο δεξί πόδι του.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο αστυνομικός του Α.Τ. Αγίου Νικολάου βρισκόταν σε υπηρεσία επί του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για το δεύτερο ατύχημα - μέσα σε λίγους μήνες - με τραυματισμό αστυνομικού σε περιπολικό, ύστερα από την έκρηξη καλοριφέρ οχήματος της Αστυνομίας, στις αρχές Οκτωβρίου στα Χανιά.

Με αφορμή το περιστατικό, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, απέστειλε επιστολή προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη, στην οποία υπογραμμίζεται η ανάγκη της απόσυρσης παλαιών οχημάτων και η αντικατάστασή τους «με σύγχρονα και ασφαλή οχήματα».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου:

«Η Ένωση μας, πολλές φορές κατά το παρελθόν, είχε τονίσει την αναγκαιότητα ανανέωσης στόλου οχημάτων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, καθώς και την βελτιστοποίηση συντήρησης των υφιστάμενων οχημάτων, αφού, λόγω της παλαιότητάς τους (πολλά εξ αυτών άνω της 15ετίας) παρουσιάζουν πολλά μηχανικά προβλήματα, με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν όχι μόνο εμπόδιο στην εκπλήρωση της αποστολής μας αλλά και απειλή για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των συναδέλφων μας.

Το χθεσινό περιστατικό, όπου λόγω μηχανικής βλάβης περιπολικού οχήματος προκλήθηκε τραυματισμός (εγκαύματα) σε συνάδελφό μας, ήρθε να επιβεβαιώσει δυστυχώς αυτές μας τις επισημάνσεις και ανησυχίες.

Πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση απόσυρση των απαρχαιωμένων, κοστοβόρων και εν τέλει επικίνδυνων οχημάτων και η αντικατάσταση αυτών με σύγχρονα και ασφαλή οχήματα.

Η σωματική ακεραιότητα και η υγεία των συναδέλφων μας είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ!

Θωρακίστε το Λασίθι άμεσα, ενόψει και της τουριστικής περιόδου, πριν θρηνήσουμε θύματα!»