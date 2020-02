Life

Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου: Ακόμα με φωνάζουν “Ναταλία” από το “Εκμέκ Παγωτό” (βίντεο)

Η ηθοποιός μιλά για το ρόλο που σημάδεψε τη ζωή και την καριέρα της, στην εκπομπή «Το Πρωινό».