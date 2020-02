Πολιτική

Μητσοτάκης: Διεκδικούμε έμπρακτη αλληλεγγύη για την φύλαξη των συνόρων

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργό προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

«Η σημερινή διαπραγμάτευση είναι κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης. Καλούμαστε να συζητήσουμε το ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τα επόμενα έξι χρόνια. Ένα είναι βέβαιο, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Γι αυτό κι αν έχουμε θέσει και όντως έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους, πρέπει να έχουμε και τους αντίστοιχους πόρους για να μπορούμε να τους υλοποιήσουμε» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως προσέρχεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με μια ξεκάθαρη εθνική γραμμή: «θέλουμε να διαφυλάξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα εισοδήματα των αγροτών μας, αλλά και να τους βοηθήσουν να κάνουν τη μετάβαση σε έναν τρόπο παραγωγής ο οποίος να είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον».

Περαιτέρω τόνισε πως η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους αναπτυξιακούς πόρους, δηλαδή ένα «μεγαλύτερο ΕΣΠΑ, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο την ισχυρή ανάπτυξη που ήδη διαπιστώνουμε στην ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, και κυρίως στην περιφέρεια».

«Διεκδικούμε πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη τη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών (ρύπων). Επίσης, διεκδικούμε και έμπρακτη αλληλεγγύη, όχι απλά στα λόγια, στην αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος και στη φύλαξη των συνόρων, καθώς τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά» σημείωσε επίσης.

«Θα είναι μια περίπλοκη συζήτηση» είπε ακόμη ο πρωθυπουργός. «Η θέση μου είναι καθαρή από την αρχή. Δεν μπορεί να υπάρχει η προσδοκία ότι θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο φάκελο αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την ίδια στιγμή παραδοσιακές πολιτικές, όπως η Συνοχή και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά και να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι όσον αφορά πολιτικές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των συνόρων.

Οπότε περιμένω μια περίπλοκη και δύσκολη συζήτηση άλλα σε κάποιο σημείο χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι στο επίπεδο της φιλοδοξίας. Αν θέλουμε να είμαστε πολύ φιλόδοξοι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους».

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως θα είναι μια δύσκολη και μακρά διαπραγμάτευση, αλλά δήλωσε πως είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορούμε να βρούμε μια λύση η οποία να είναι κοινά αποδεκτή».

Σε ερώτηση αν η Ελλάδα πάρει περισσότερα χρήματα για το προσφυγικό, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Δυστυχώς, οι συνολικοί πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για το προσφυγικό και τη φύλαξη των συνόρων σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις είναι μειωμένοι. Αυτό είναι ένα λάθος. Είναι ένα λάθος διότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να ισχυριζόμαστε ότι έχουμε μια Ευρώπη η οποία προστατεύει τους πολίτες της και να μην διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξουμε με μεγαλύτερη ακόμη οικονομική ισχύ τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και να υποστηρίξουμε και τη Frontex, που είναι η ευρωπαϊκή δύναμη φύλαξης των συνόρων. Σε κάθε περίπτωση οι πόροι που θα πάρει η χώρα για τα ζητήματα αυτά θα είναι αυξημένοι σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο».

Η Σύνοδος Κορυφής ξεκίνησε στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας και είναι σε εξέλιξη.