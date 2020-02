Οικονομία

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ο Ρούτε, η βιογραφία του Σοπέν και το διαφαινόμενο αδιέξοδο

Με τη βιογραφία του Σοπέν ανά χείρας, προσήλθε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας! Πως δικαιολόγησε την προτίμηση του…

Ο Μαρκ Ρούτε, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, έφτασε στη σημερινή έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες έχοντας ανά χείρας μια βιογραφία του… Σοπέν, ώστε να έχει κάτι να διαβάσει για να περνάει την ώρα του, καθώς θεωρεί αναπόφευκτο το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω του κενού των 75 δις ευρώ που προκύπτει στον προϋπολογισμό μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.

Η Ολλανδία και άλλες τρεις χώρες δεν θέλουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού να ξεπεράσει το 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος της ΕΕ.

«Έφερα ένα βιβλίο, τη βιογραφία του Σοπέν, μαζί μου. Η θέση μας είναι γνωστή και δεν βλέπω τι μπορούμε να διαπραγματευτούμε», είπε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους.

Ένας Ολλανδός αξιωματούχος εξήγησε ότι ο Ρούτε πήγε στην Πολωνία τον περασμένο μήνα (για την επέτειο των 75 ετών από την απελευθέρωση του ναζιστικού στρατοπέδου του Άουσβιτς) και κατά την επιστροφή του, κάποιος του είπε ότι θα έπρεπε να διαβάσει τη βιογραφία του Πολωνού συνθέτη Φρεντερίκ Σοπέν.

Ο Ρούτε παραδέχτηκε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ εργάζεται σκληρά για να ενώσει τους 27 ηγέτες. «Κάνει το καλύτερο που μπορεί, όμως είναι ευκολότερο να σχηματίσεις κυβέρνηση στο Βέλγιο παρά να κάνεις την Ευρώπη να τελειώσει με αυτές τις συνομιλίες για τον προϋπολογισμό», είπε.

Ο Μισέλ παρέμεινε υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Βελγίου επί περίπου έναν χρόνο, καθώς τα βελγικά κόμματα των γαλλόφωνων και των φλαμανδόφωνων κοινοτήτων αδυνατούσαν να συνεννοηθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το Βέλγιο δεν είχε κυβέρνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 2010 οι προσπάθειες για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού διήρκησαν 541 ημέρες.