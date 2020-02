Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Δείτε τις ειδικές οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Με χειμωνιάτικη διάθεση θα κυλήσει το Σάββατο, αλλά από την Κυριακή περιμένουμε σημαντική βελτίωση του καιρού.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο, ενώ στα δυτικά περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές πρώτα στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και σταδιακά την υπόλοιπη ανατολική και νησιωτική χώρα, με σποραδικές καταιγίδες στα νησιά και παροδικές χιονοπτώσεις στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία με παγετό στα βόρεια, θα κυμανθεί στα βόρεια από -4 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -2 έως 14 και νοτιότερα από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7, στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας, ενημερώνει τους καλλιεργητές πυρηνόκαρπων για το Κορύνεο.

Η ασθένεια προσβάλλει τα φύλλα τους καρπούς τους βλαστούς και λιγότερο τους οφθαλμούς και τα άνθη. Ο μύκητας εγκαθίστανται στους επιφανειακούς ιστούς των οργάνων και προκαλεί νεκρωτικές κηλιδώσεις, μικρά έλκη στους βλαστούς και νεκρώσεις οφθαλμών. Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφανίζονται στο έλασμα των τρυφερών φύλλων και στην επιφάνεια των νεαρών καρπών. Στην πάνω πλευρά των φύλλων εμφανίζονται συνήθως κυκλικές, ερυθροκάστανες, κηλίδες που βαθμιαία γίνονται καστανές και ξηραίνονται.

Οι αποξηραμένοι ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται πολλές οπές στα φύλλα συνήθως με ερυθροεϊδές δακτυλίδι γνωστές ως «τρύπες από σκάγια». Αποτέλεσμα της έντονης προσβολής είναι η φυλλόπτωση. Στους μολυσμένους βλαστούς σχηματίζονται μικρές κοκκινωπές ελλειψοειδείς κηλίδες που στην συνέχεια εξελίσσονται σε μικρά έλκη. Τα έλκη συχνά εκκρίνουν κόμη και εάν περιβάλλουν τους κλαδίσκους το πάνω μέρος τους ξηραίνεται. Τέλος οι οφθαλμοί μαυρίζουν και νεκρώνονται.

Για την καταπολέμηση της ασθένειας συνιστάται το ακόλουθο πρόγραμμα ψεκασμών:

Το φθινόπωρο και κατά την πτώση των φύλλων,

κατά την χειμερινή περίοδο της και λίγο πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών,

την άνοιξη κατά την πτώση των πετάλων,

20 ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό.

Επιπλέον συνιστάται η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: