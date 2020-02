Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τι έδειξαν οι εξετάσεις στον ασθενή στην Κύπρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα σε όλα τα δείγματα της υπό διερεύνηση ασθενούς για κορονοϊό στην Κύπρο...

Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα σε όλα τα δείγματα της υπό διερεύνηση ασθενούς για κορονοϊό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ασθενής θα παραμείνει για νοσηλεία για 14 ημέρες.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι την ενημέρωση για την αρνητική διερεύνηση έλαβε το Υπουργείο Υγείας από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

To Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ασθενής θα παραμείνει για νοσηλεία για περίοδο 14 ημερών για παρακολούθηση, όπως προνοούν το πρωτόκολλο και οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Το υπουργείο προσθέτει πως τα άλλα τρία μέλη του πληρώματος που, με βάση το πρωτόκολλο, χαρακτηρίστηκαν χαμηλού κινδύνου, εξετάστηκαν από τους επαγγελματίες υγείας και, αφού δόθηκαν οδηγίες για μέτρα προφύλαξης και αυτό-παρακολούθησης για τις περίοδο 14 ημερών, απολύθηκαν.

Τέλος το Υπουργείο Υγείας βεβαιώνει ότι για οποιαδήποτε εξέλιξη θα προβαίνει σε επίσημες ανακοινώσεις.