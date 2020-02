Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: η ΕΕ δεν πρέπει να είναι φοβική απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις

«Η προσέγγιση στα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν μπορεί να αποφασίζεται διαρκώς στο ζύγι - κέρδη και ζημιές», τόνισε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ.

«Η προσέγγιση στα μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν μπορεί να αποφασίζεται διαρκώς στο ζύγι - κέρδη και ζημιές. Σε μια εποχή διαρκών μεταβλητών, αναταράξεων και αβεβαιοτήτων, καθημερινών προκλήσεων αλλά και μεγάλων ευκαιριών, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να διχάζεται απέναντι στις μεγάλες αποφάσεις», επισημαίνει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε άρθρο του στα «Νέα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών σημειώνει ότι «η EE - ως παγκόσμιος πολιτικός και οικονομικός γίγαντας - όφειλε να μην είναι φοβική απέναντι στις σημαντικές προκλήσεις, όπως είναι η Πολιτική Συνοχής, η Διεύρυνση, η Κλιματική Αλλαγή, η Ασφάλεια, το Μεταναστευτικό/Προσφυγικό».

Τονίζει επίσης ότι με το σχέδιο απολιγνιτοποίησης της χώρας έως το 2028, που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, «θέλουμε να γίνουμε το θετικό παράδειγμα της Ευρώπης», ενώ προσθέτει ότι «το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν μπορεί να είναι ένα κείμενο προσθαφαίρεσης αριθμών, αλλά γενναίων οραματικών πολιτικών με μετρήσιμα μεγέθη, που θα λειτουργούν προς όφελος των πολιτών της EE».