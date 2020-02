Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του, Θεοδώρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεν χάνει τις ελπίδες της, ενώ ευχαριστεί τους γιατρούς για τις προσπάθειες που καταβάλλουν και όλον τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Αττικόν” ο Κώστας Βουτσάς, «τραχειοστομημένος και με περιοδική μηχανική υποστήριξη της αναπνευστικής και της νεφρικής του λειτουργίας», όπως αναφέρει το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Θεοδώρα Βουτσά, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια το Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο πατέρας της, ενώ αναφέρεται και στην κατάσταση της υγείας του δημοφιλούς ηθοποιού. Όπως γράφει, «είναι απόλυτα λογικές οι συντηρητικές εκτιμήσεις λόγω της ηλικίας και των σύνθετων ιατρικών προβλημάτων του, αλλά εμείς με χαρά βλέπουμε κάθε μέρα ως τώρα, μικρά αλλά σημαντικά βήματα προόδου».

Αναλυτικά η Θεοδώρα Βουτσά αναφέρει στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook:

«Θα θέλαμε δημόσια να ευχαριστήσουμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν και ειδικά τον Διοικητή κ. Σ. Αποστολόπουλο, τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Καθηγητή κ. Α. Αρμαγανίδη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ηρακλή Τσαγκάρη και την ομάδα τους για την άριστη φροντίδα που παρέχουν στο μπαμπά.

Είναι απόλυτα λογικές οι συντηρητικές εκτιμήσεις λόγω της ηλικίας και των σύνθετων ιατρικών προβλημάτων του, αλλά εμείς με χαρά βλέπουμε κάθε μέρα ως τώρα, μικρά αλλά σημαντικά βήματα προόδου.

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον και την αγάπη του. Μας δίνει μεγάλη δύναμη. Η ζωή του όλη είναι αφιερωμένη στο να μας κάνει όλους να γελάμε και να βλέπουμε τη ζωή με χαρά.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτική τους στάση.

Εμείς είμαστε κοντά του, οι κόρες του, η μαμά μας, η σύζυγος του και η οικογένεια του και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.

Θα σας ενημερώνουμε για κάθε σημαντική εξέλιξη.

Να είστε όλοι καλά.

Ευχαριστούμε πολύ!

Με αγάπη από τον Κώστα και την οικογένεια του».