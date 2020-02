Κοινωνία

Μαχαιρώθηκε ιδιοκτήτης σουβλατζίδικου

Πολλαπλές μαχαιριές δέχθηκε ο επιχειρηματίας. Τα πρώτα στοιχεία για την επίθεση.

Διανομέας σουβλατζίδικου στη Θεσσαλονίκη εισέβαλλε το χώρο εργασίας τους, μαζί με τέσσερις φίλους του και μαχαίρωσε τον εργοδότη του στο στήθηος.

Ο 31χρονος ντελιβεράς επιτέθηκε στον 45χρονο, χτυπώντας τον με καρέκλα και στη συνέχεια τον χτύπησαν και οι φίλοι του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που επικαλείται το thestival.gr, ο νεαρός έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε τέσσερις φορές στο στήθος τον εργοδότη του.

Οι δράστες της επίθεσης άφησαν το θύμα αιμόφυρτο και τράπηκαν σε φυγή. Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια θαμώνων και εργαζομένων του ταχυφαγείου, που βρίσκεται στην Βασιλίσσης Όλγας.

Σε λίγα λεπτά ο χώρος είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ιδιοκτήτη με τραύματα στο στήθος και την κοιλιά και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και νοσηλεύεται.

Από το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο εκ των πέντε δραστών.

Σύμφωνε με πληροφορίες, ο 31χρονος πρωταγωνιστής του επεισοδίου εργαζόταν στο κατάστημα μέχρι πριν από δύο εβδομάδες. Παλιότερα είχε εργαστεί στο ταχυφαγείο και ένας ακόμη από τους δράστες. Αμφότεροι έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια περιστατικά.