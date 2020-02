Life

YFSF: ο νικητής της βραδιάς και οι εντυπωσιακές μεταμφιέσεις (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιος βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις βαθμολογίες και ποιους ρόλους κλήθηκαν να υποδυθούν οι συμμετέχοντες;

Μία ακόμα απολαυστική Κυριακή επεφύλασσε στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 το μοναδικό σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar».

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ενσαρκώσουν σπουδαίους καλλιτέχνες και εντυπωσίασαν με το αποτέλεσμα.

Ο Στέφανος Μουαγκέ καταχειροκροτήθηκε ως Justin Timberlake, ενώ θριαμβευτικά ήταν τα σχόλια για τον Νικόλα Ραπτάκη που όχι μόνο τραγούδησε αλλά χόρεψε κιόλας ως Ed Sheeran.

Ο Λάμπης Λιβιεράτος ως άλλος Στράτος Διονυσίου ξεσήκωσε το κοινό, ενώ η Μαρία Ανδρούτσου αποθεώθηκε ως Tones and I.

Ο Ηλίας Μπόγδανος υποδύθηκε τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, ενώ ο Γιώργος Χρανιώτης τα έδωσε όλα ως Right Said Fred.

Η Τάνια Μπρεάζου, νικήτρια του πρώτου επεισοδίου, ενσάρκωσε την Άννα Βίσση, η Κατερίνα Κουκουράκη τη Rihanna, η Δανάη Λουκάκη την Άντζελα Δημητρίου, ενώ η Ευρυδίκη τον Alanis Morissette!

Η Μαρία Ανδρούτσου ως Tones and I, τραγουδώντας το Dance Monkey, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα με τις βαθμολογίες και αναδείχθηκε νικήτρια της βραδιάς!