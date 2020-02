Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τρόμος και πανικός στην Ιταλία

Αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ιταλία. Ένας Ιταλός το πρώτο κρούσμα στην Ισπανία. Παγκόσμιος συναγερμός για την αύξηση των κρουσμάτων.

Συνεχίζεται ο εφιάλτης του κορονοϊού στην Ιταλία, η οποία μετρά ήδη επτά νεκρούς και πάνω από 200 κρούσματα. Όλοι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική χώρα ήταν άνω των 60 ετών και με προβλήματα υγείας.

Η καθημερινότητα είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ιταλία, καθώς σε μεγάλες πόλεις το μετρό δεν κυκλοφορεί, 50.000 άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα, τα πανεπιστήμια έκλεισαν, ενώ οι πολίτες αδειάζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ιταλός υπήκοος επιβεβαιώθηκε μέσω εργαστηριακών εξετάσεων ότι έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι υγειονομικές αρχές της περιφέρειας. Ισπανικά ΜΜΕ, ανάμεσά τους η εφημερίδα El Mundo, ανέφεραν πως πρόκειται για ιταλό γιατρό ο οποίος βρισκόταν σε διακοπές στην Ισπανία.

Ο άνδρας παραμένει σε απομόνωση και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μαζί με τα δείγματα θα σταλούν στη Μαδρίτη για να υποβληθούν σε δεύτερη ανάλυση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο των ισπανικών υγειονομικών αρχών σε περιπτώσεις ύποπτων κρουσμάτων του COVID-19, διευκρίνισε η περιφερειακή διεύθυνση του υπουργείου Υγείας της Ισπανίας στα Κανάρια Νησιά με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο Ιταλός είναι το πρώτο πρόσωπο που επαληθεύεται ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό στην Ισπανία. Το δεύτερο κρούσμα που επαληθεύτηκε ήταν Βρετανός που παραθέριζε στη Μαγιόρκα την 9η Φεβρουαρίου. Το πρώτο κρούσμα ήταν ένας Γερμανός στο νησί Λα Γομέρα, στα Κανάρια, την 1η Φεβρουαρίου.

Οι κινεζικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν τη Δευτέρα 71 νέους θανάτους και 508 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός στην ηπειρωτική Κίνα.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι θάνατοι αναφέρθηκαν στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της κρίσης, ενώ δύο θάνατοι καταγράφηκαν στην επαρχία Σαντόνγκ και άλλος ένας στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, διευκρίνισε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο τα δεδομένα της Εθνικής Επιτροπής (του υπουργείου) Υγείας της Κίνας. Στην Ουχάν, τη μεγαλούπολη που αποτελεί πρωτεύουσα της Χουμπέι, οι θάνατοι ανήλθαν σε 56. Τα 509 κρούσματα είναι αισθητά περισσότερα από τα 409 που καταγράφηκαν την Κυριακή. Με βάση τα νεότερα στοιχεία των κινεζικών υγειονομικών αρχών, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί ο COVID-19 ανέρχεται σε 2.663 εξ αυτών, οι 2.563 έχουν καταγραφεί στη Χουμπέι. Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα, εκτός των αυτόνομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο, ανήλθε ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε 77.658.

Εξήντα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφηκαν στη Νότια Κορέα, με τον συνολικό απολογισμό των ασθενών που έχουν μολυνθεί να ανέρχεται πλέον σε 893, ανακοίνωσαν το Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών της Νότιας Κορέας (Korea Centres for Disease Control and Prevention, KCDC).

Από τα νέα κρούσματα, τα 16 αναφέρθηκαν στην πόλη Ντέγκου, όπου έχει την έδρα της μια χριστιανική αίρεση που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης, και 33 στην επαρχία Βόρεια Τσονγκσάνγκ, που την περιβάλλει. Επιπλέον, άλλος ένας ασθενής υπέκυψε, γεγονός που αυξάνει τον απολογισμό των νεκρών στη Νότια Κορέα εξαιτίας της επιδημίας του COVID-19 σε 8. Η αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Πάντως ο αριθμός των κρουσμάτων σημαίνει ότι η Νότια Κορέα συνεχίζει να είναι η μεγαλύτερη εστία του κοροναϊού πέραν της ηπειρωτικής Κίνας, όπου εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο.

Οι υγειονομικές αρχές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν άλλα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, γεγονός που αυξάνει το σύνολο στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας σε 37. Τα δύο νέα κρούσματα είναι Ταϊλανδοί, διευκρίνισε ο Σουχούμ Καντσαναπιμάι, γραμματέας του υπουργείου Υγείας της χώρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Το πρώτο νέο κρούσμα είναι γυναίκα, 31 ετών, συγγενής της οποίας έχει ιστορικό ταξιδιών στην Κίνα, εξήγησε το στέλεχος του ταϊλανδικού υπουργείου Υγείας, προσθέτοντας ότι οι αρχές θα υποβάλλουν σε εξετάσεις τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Το δεύτερο κρούσμα είναι «άνδρας, 29 ετών, επαγγελματίας οδηγός, που είχε μεταφέρει κινέζους τουρίστες», πρόσθεσε ο Σουχούμ Καντσαναπιμάι. Από τους 37 ασθενείς, οι 22 αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι 15 ακόμη νοσηλεύονται.

Ακόμη ένας, ο τέταρτος μέχρι σήμερα, από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στη Γιοκοχάμα, υπέκυψε μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό, μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK σήμερα. Πρόκειται για ηλικιωμένο άνθρωπο, πάνω από 80 ετών, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Οι αρχές της Ιαπωνίας δέχονται ολοένα πιο έντονες επικρίσεις για τον τρόπο που χειρίστηκαν την κρίση του κρουαζιερόπλοιου της αμερικανικής ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corp, καθώς παρά τα υποτιθέμενα μέτρα καραντίνας πάνω στο σκάφος, εκατοντάδες επιβάτες μολύνθηκαν. Ο αριθμός των ασθενών εξάλλου αυξάνεται στην Ιαπωνία, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε να αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα για την καταπολέμηση της επιδημίας αργότερα σήμερα.