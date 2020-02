Life

Αφοπλιστικός ο Γιάννης Βασιλείου στο “Πρωινό” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το χαρακτηριστικό "α-χα" στα τραγούδια του, η πορεία του, αλλά και η "ομολογία" για τα μαλλιά του.