Καρέ –καρέ η σύλληψη 6χρονης (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το κορίτσι που φωνάζει να το αφήσουν ελεύθερο.

Τη σύλληψη ενός κοριτσιού 6 ετών κατέγραψε η κάμερα αστυνομικού, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Το κορίτσι έκλαιγε, παρακαλώντας τους αστυνομικούς να της λύσουν τα χέρια.

Το παιδί συνελήφθη επειδή κλώτσησε και χτύπησε εργαζόμενους του σχολείου της, στο Ορλάντο και το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η οικογένεια μέσω του δικηγόρου της.

Η σύλληψη έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Για ποιον είναι αυτά», ακούγεται το παιδί να ρωτάει.

«Για σένα είναι» απαντά ένας από τους δύο αστυνομικούς, ενώ ο δεύτερος της δένει τα χέρια και το κορίτσι κλαίει και παρακαλά.

«Βοηθήστε με, βοηθήστε με, σας παρακαλώ», εκλιπαρεί η 6χρονη.

Στη συνέχεια φαίνεται το κορίτσι να μπαίνει στο περιπολικό, ενώ φωνάζει πως «δε θέλει να μπει στο περιπολικό».

«Δε θέλεις; Πρέπει», της απαντά ο αστυνομικός, ενώ εκείνη του παρακαλά για «δεύτερη ευκαιρία».

Σύμφωνα με αστυνομικούς, ο ίδιος αστυνομικός συνέλαβε κι ένα παιδί, αγόρι 6 ετών, σε εκείνη την περίπτωση όμως, το αγόρι αφέθηκε ελεύθερο με παρέμβαση ανωτέρων.

Ο αστυνομικός που συνέλαβε τα παιδιά απομακρύνθηκε από το Σώμα λίγο μετά, ενώ και τα δύο παιδιά απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, σύμφωνα με την Εισαγγελέα.