Οικονομία

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: νέα Πρόεδρος η Αθηνά Χατζηπέτρου

Ποια είναι η νέα επικεφαλής της ΕΑΤ. Από ποια δημόσια θέση παραιτήθηκε.

H Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) επέλεξε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, την κ. Αθηνά Χατζηπέτρου, για τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, της -υπό πλήρη αναμόρφωση- Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που αποτελεί κεντρικό μοχλό στην εφαρμογή της νέας οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Η κ. Αθηνά Χατζηπέτρου έχει σπουδές στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΟΠΑ), με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και στην Πολιτιστική Διαχείριση (Kent-AUEB). Έχει παρακολουθήσει μετεκπαιδεύσεις στο IMD Business School και στο Emory University.

Διαθέτει συνολική εμπειρία 28 ετών στον χώρο της ελεγκτικής και της οικονομικής διαχείρισης και έχει διατελέσει Οικονομική Διευθύντρια των εταιρειών Coca Cola Hellas, Beiersdorf και του ομίλου Inchcape στην Ελλάδα (όμιλος Toyota) από το 1996 έως το 2011. Στη συνέχεια διετέλεσε σύμβουλος του UNECE, του RVO και του υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα χρηματοδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε έργα αναδιοργάνωσης και εγκατάστασης συστημάτων ERP, στον σχεδιασμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων (financial engineering) και έχει συμμετάσχει σε έργα εξαγορών (mergers and buy outs) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κατόπιν αυτής της επιλογής, η κ. Αθηνά Χατζηπέτρου υπέβαλε χθες στην Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, την παραίτησή της, μετά από έξι μήνες παραγωγικής θητείας ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.