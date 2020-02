Οικονομία

Καταγγελία Γεωργαντά για ΕΛΤΑ: διευθυντής επί ΣΥΡΙΖΑ καταχράστηκε 660000 ευρώ

Ο διευθυντής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχε τοποθετηθεί το 2018. Η απάντηση του τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ…

Στην καταγγελία ότι ο διευθυντής της υπηρεσίας Πρόληψης και Καταστολής του Ξεπλύματος Χρήματος στα ΕΛΤΑ, που είχε τοποθετηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, καταχράστηκε 660.000 ευρώ, προχώρησε στις επιτροπές της Βουλής ο υφυπουργός Ψηφιακής Δικαυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι ο εν λόγω υπάλληλος τέθηκε σε αργία και απομακρύνθηκε από την υπηρεσία από την παρούσα διοίκηση.

Ο υφυπουργός προχώρησε στην καταγγελία στο πλαίσιο αντιδικίας με τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριο Κάτση, στη Βουλή, για το ποιος φέρει την ευθύνη της δεινής οικονομικής κατάστασης των ΕΛΤΑ, ώστε να απαιτείται η υπό ψήφιση νομοθετική ρύθμιση για την προκαταβολική χορήγηση 15.000 ευρώ προκειμένου να καταστεί εφικτή η πληρωμή των μισθών του Μαρτίου στον Οργανισμό.

«Επειδή θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την κουβέντα, να δώσω άλλο ένα δείγμα της πλήρης απαξίωσης και της ανευθυνότητας, με την οποία λειτουργήσατε στα ΕΛΤΑ. Τοποθετήσατε το 2018, ως υπεύθυνο της υπηρεσίας, διευθυντή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, κάποιον ο οποίος καταχράστηκε 660.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς, με πράξη αυτής της διοίκησης, έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Προφανώς το ξέπλυνε καταλλήλως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Η απάντηση του Μάριου Κάτση, τομεάρχη Ψηφιακής Πολιτικής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο κ. Γεωργαντάς επέλεξε από το βήμα της Βουλής να κρύψει τις διαχρονικές ευθύνες της ΝΔ για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ΕΛΤΑ, έπειτα και από τους 8 μήνες απραξίας της και την απουσία σχεδίου για το μέλλον τους αναστατώνοντας τους εργαζόμενους αλλά και την κοινωνία.

Επέλεξε να πετάξει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα περί υπόθεσης διαφθοράς ενός υπαλλήλου. Δεν γνωρίζουμε τι στοιχεία έχει ο κ. Γεωργαντάς. Τον καλούμε αν έχει στοιχεία, να τα πάει άμεσα στον εισαγγελέα και στο φυσικό δικαστή.

Αντί να δημιουργεί εντυπώσεις με υπαινιγμούς και διαρροές για μικροπολιτική κατανάλωση, να ενημερώσει τον ελληνικό Λαό για την υπόθεση που ανέφερε, ποιος είναι ο υπάλληλος που κατηγορείται, πότε ξεκίνησε η δράση του, για ποια περίοδο ελέγχεται και πότε ξεκίνησε αυτός ο έλεγχος; Έχει να καταλογίσει ευθύνη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Ας το πει ευθέως αλλιώς να σταματήσει να συκοφαντεί συλλήβδην τα ΕΛΤΑ ώστε να στρώσει το έδαφος στο ξεπούλημα των ΕΛΤΑ.

Το κόμμα των θαλασσοδανείων των σκανδάλων της Siemens, της Novartis και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου των ΕΛΤΑ που στοίχισε πάνω από 221εκ €, πάει πολύ να αφήνει υπόνοιες για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει δώσει μάχες εναντία στη διαφθορά.

Σε κάθε περίπτωση η διαχρονική μας θέση για υποθέσεις διαφθοράς, σε όλα τα επίπεδα, είναι «διαφάνεια παντού». Αφήνουμε, λοιπόν, τον κ. Γεωργαντά και το κόμμα του στην κρίση του ελληνικού λαού και τον κάθε υπόλογο για τέλεση εγκλημάτων διαφθοράς στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης.

Υ.Γ.: κ. Γεωργαντά, δε μας απαντήσατε ακόμα στην ερώτηση που σας κάναμε στη Βουλή για το αν, την ίδια στιγμή που δεν έχουν να πληρώσουν μισθούς Μαρτίου στα ΕΛΤΑ, προσλαμβάνουν στρατιές συμβούλων - goldenboys με υψηλούς μισθούς. Πόσοι είναι αυτοί λοιπόν και ποιο το ύψος των μισθών τους; Απαντήστε μας, λοιπόν, για αυτά, αλλά και για την ταμπακιέρα: Έχετε τελικά σχέδιο για τα ΕΛΤΑ; Θα ξεπουλήσετε αφού τις απαξιώσετε τις ταχυμεταφορές σε ανταγωνιστικά ιδιωτικά συμφέροντα που έχουν σχέση με μέλος της ίδιας κυβέρνησης που συμμετέχετε;»