Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: καμπάνια με 8 συμβουλές από την ΓΓΠΠ (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα μέτρα πρόληψης, αλλά και όσα πρέπει να κάνει όποιος εμφανίσει ανησυχητικά συμπτώματα.

Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία από τον κοροναϊό, ξεκίνησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο «Δεν φοβόμαστε- Προστατευόμαστε- Ασπίδα μας η Γνώση».

Η καμπάνια ενημέρωσης, περιλαμβάνει οκτώ βασικές συμβουλές που αφορούν στα μέτρα προφύλαξης και τις ενέργειες του κάθε πολίτη προσωπικά, πρώτον για την προστασία τους από τον κοροναϊό και δεύτερον για τον περιορισμό της μετάδοσης του.

Ήδη ο πίνακας με τα μέτρα προφύλαξης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΓΓΠΠ, ενώ πιθανότατα θα γίνει και βίντεο που θα προβάλλεται από ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Τα οκτώ μέτρα είναι:

Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα. Γενικά αποφεύγουμε να αγγίζουμε με τα χέρια μας, τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μας. Όταν βήχουμε ή φταρνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντιλο και πλένουμε αμέσως μετά τα χέρια μας. Απορρίπτουμε το χαρτομάντιλο, αμέσως μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο. Αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές όταν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος (όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο) ή με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα και ιδιαίτερα με ηλικιωμένους ή άτομα με χρόνια νόσο. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με το γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 2105212054) και παραμένουμε σπίτι μας. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέσως το πλήρωμα και αναζητούμε ιατρική βοήθεια. Πλένουμε τα χέρια μας: όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζώα. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας.

Παράλληλα, απο το Υπ. Υγείας έχει ετοιμαστεί και το πρώτο σποτ, με τίτλο "Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε":