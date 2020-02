Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τρία κρούσματα στην Ελλάδα - Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις για το Καρναβάλι σε όλη τη χώρα

Εκτακτη ενημέρωση απο τον Υπ. Υγείας και τον Σ. Τσιόδρα.

Άλλα δύο νέα κρούσματα του κορονοϊού ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Υγείας. Έτσι συνολικά τα κρούσματα στη χώρα μας με την 38χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ανέρχονται σε τρία.

Τα δύο νέα κρούσματα αφορούν το παιδί της 38χρονης και άλλη μία νέα γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει στις πληγείσες περιοχές της βόρειας Ιταλίας και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αττικόν, ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς της Αθήνας.

Η γυναίκα που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στις πληγείσες περιοχές της βόρειας Ιταλίας απευθύνθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να δώσει δείγμα προκειμένου να εξεταστεί για τον κορονοϊό. Όταν τα αποτελέσματα βγήκαν θετικά οι θεράποντες ιατροί της ενημερώθηκαν για το πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθήσουν και η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της, θα νοσηλεύεται στο εξής στο Αττικόν νοσοκομείο σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο.

Ήδη, αναζητούνται όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί της και αυτό αφορά όσους συνταξίδεψαν με αυτήν αλλά και όσους συνάντησε από τη στιγμή που βρέθηκε στην Αθήνα. Η κατάσταση της υγείας και των τριών ανθρώπων που έχουν προσβληθεί είναι καλή και παρακολουθούνται από τους ειδικούς. Όπως έγινε επίσης γνωστό το σχολείο του παιδιού της 38χρονης που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ θα μείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους για τουλάχιστον 14 ημέρες.





Όπως διευκρινίστηκε, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί ο περίγυρος των κρουσμάτων αλλά και όλοι όσοι εκτιμούν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί τους να βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε εάν εμφανίσουν το παραμικρό ύποπτο κρούσμα να απευθυνθούν στον ΕΟΔΥΥ ή στον θεράποντα ιατρό τους.

Παρών στην ενημέρωση των ιατρικών συντακτών ήταν και ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας που είπε ότι ματαιώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στη χώρα. Ζήτησε ψυχραιμία από τους πολίτες, συνιστώντας να μην πανικοβάλονται και τους κάλεσε σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να παραμένουν στο σπίτι τους, να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους γιατρό, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τις Περιφέρειες και τα νοσοκομεία αναφοράς.

"Εμείς αυτό που θα κάνουμε με ειλικρίνεια και διαφάνεια και κοιτώντας στα μάτια τους πολίτες είναι να ενημερώνουμε μόνιμα, σωστά, ψύχραιμα για την κατάσταση αυτή της δημόσιας υγείας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει λόγος πανικού, το αντίθετο, η σωστή ενημέρωση, η οργάνωση και η συνεργασία θα μπορέσουν να μας κάνουν όλους μαζί να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα ήθελα να παρακαλέσω να ακούμε τους ειδικούς, τους λοιμωξιολόγους, τους επιδημιολόγους, τους γιατρούς μας, τους καθηγητές πανεπιστημίου, αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα από όλους περί τίνος πρόκειται", υπογράμμισε. Τέλος, διευκρίνισε ότι ο "ιός αυτός προσομοιάζει τον ιό της γρίπης" και εκτίμησε ότι "τα πιο πολλά περιστατικά θα είναι ασυμπτωματικά".

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας επανέλαβε ότι η Περιφέρεια είναι παρούσα για να συνδράμει το έργο του υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και φυσικά της Πολιτικής Προστασίας όπου και όταν της ζητηθεί. "Σε όλη την πορεία αυτή, πριν το σημερινό κρούσμα, είχαμε και έτσι θα συνεχίσουμε, το επόμενο διάστημα μια πολύ στενή συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία για την προετοιμασία. Αυτό που θέλω να πω και να το υπογραμμίσω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτή τη φάση είναι ψυχραιμία και εμείς είμαστε εδώ να διασφαλίσουμε μαζί με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και ιδιαίτερα με την Πολιτική Προστασία ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά το επόμενο διάστημα" σημείωσε.

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε, άλλωστε, ότι η συνεργασία με το υπουργείο Υγείας συνεχίζεται εδώ και εβδομάδες και πρόσθεσε ότι "δεν υπάρχει λόγος πανικού". "Αυτό που χρειάζεται είναι να ενημερωνόμαστε και να υπάρχει αυτοπειθαρχία, δηλαδή ο καθένας, είτε νιώθει αδιαθεσία, είτε νιώθει οτιδήποτε μπορεί να τον προβληματίσει, να απευθύνεται στο γιατρό του, στα τηλεφωνικά κέντρα που έχει το υπουργείο Υγείας και από εκεί και πέρα να ακολουθεί ακριβώς τις οδηγίες", τόνισε. Διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων και πρόσθεσε: "Σε κάθε περίπτωση ενεργοποιήσαμε και τα πρωτόκολλα που χρειάζονται προληπτικά πάντα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις ιχνηλατήσεις και όσα προβλέπονται στα ειδικά σχέδια που έχουν να κάνουν με τα διαφορετικά σχέδια που υπάρχουν. Όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα και νομίζω θα πάνε όλα καλά".

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο. «Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών (των γιατρών) και θα συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά. Θέλω να επισημάνω τη σημασία της προσωπικής ευθύνης όλων μας και στο επίπεδο της προσωπικής υγιεινής και στο επίπεδο της συμπεριφοράς στην περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα. Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι εντολές που έχουν δώσει το Υπουργείο και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι ο πιο μεγάλος αντίπαλος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα ο πανικός.