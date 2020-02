Πολιτική

Μεταναστευτικό: ταχύτερες οι διαδικασίες ασύλου αλλά και επιστροφών

Τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, παρουσίασε στο υπουργικό ο Νότης Μηταράκης.

Στην περαιτέρω επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και της διευκόλυνσης των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, καθώς και την αυστηροποίηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των αιτούντων άσυλο μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης, στοχεύουν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που παρουσίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο .

Προβλέπεται επίσης η αποχώρηση μη δικαιούχων στέγασης από Δομές Φιλοξενίας και η διακοπή των υλικών παροχών προς αυτούς. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου για τη διαπίστωση της ανηλικότητας ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση των προστατευτικών διατάξεων από μη δικαιούχους.