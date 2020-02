Αθλητικά

Όπεν Ντουμπάι: στα ημιτελικά με ανατροπή ο Τσιτσιπάς

Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, στους «4» της διοργάνωσης.

Ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του τουρνουά ATP 500, το οποίο διεξάγεται στο Ντουμπάι, βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που προκρίθηκε στους «4» με ανατροπή σε βάρος του Γιαν-Λέναρντ Στρουφ.

Αν και έχασε το πρώτο σετ από τον Γερμανό (Νο 34 στην παγκόσμια κατάταξη), ο Έλληνας τενίστας (Νο 6) πήρε τα επόμενα δύο σετ στη μεταξύ τους αναμέτρηση και μαζί και το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης, ύστερα από «μάχη» διάρκειας 2 ωρών και 23 λεπτών.

Ο Στρουφ πήρε το πρώτο σετ με 6-4, αλλά ο Τσιτσιπάς «απάντησε» στο δεύτερο, επικρατώντας επίσης με 6-4. Έτσι, ο νικητής της αναμέτρησης κρίθηκε στο τρίτο σετ, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε εκ νέου με 6-4 και πανηγύρισε την πρόκριση στους ημιτελικούς.

Ο Τσιτσιπάς θα «μονομαχήσει» για την πρόκριση στον τελικό με τον Ντάνιελ Έβανς. Ο 30χρονος Βρετανός (Νο 37 στην παγκόσμια κατάταξη) αντιμετώπισε στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 14) και επικράτησε με 6-2, 7-6(9).