Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων στην Ιταλία

Την ίδια στιγμή τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 650.

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία είναι 650, με 17, πλέον, νεκρούς. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η Ιταλική Πολιτική Προστασία.

Σε μια προσπάθεια επιστροφής στη συνηθισμένη καθημερινότητα, άνοιξε και πάλι τις πύλες του ο καθεδρικός ναός Ντουόμο του Μιλάνου. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, η ιταλική συμπρωτεύουσα πρέπει να αφήσει το γρηγορότερο δυνατό πίσω της, την κατάσταση αυτή εκτάκτου ανάγκης.

Από την μεριά του, ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, τόνισε ότι σκοπός του είναι να μπορέσουν να ξανανοίξουν, από την ερχόμενη Δευτέρα, τα σχολεία της περιοχής του.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου λοιμωδών νόσων Λάτζαρο Σπαλαντσάνι της Ρώμης, Τζουζέπε Ιπόλιτο, στο μεταξύ, έκανε γνωστό ότι η Ιταλία, στο εξής, θα δημοσιοποιεί μόνον πόσα κρούσματα παρουσιάζουν επιπλοκές, και τον αριθμό των νεκρών. «Όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες», υπογράμμισε.

Ιταλία και Γαλλία, τέλος, πραγματοποίησαν σήμερα στην Νάπολη την καθιερωμένη τους διακυβερνητική διάσκεψη και κατέστησαν σαφές ότι θα συνεργαστούν στενά για την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19. Με στόχο «να προστατέψουν τους πολίτες τους, αλλά και όλους τους ευρωπαίους πολίτες», αλλά και επειδή είναι πεπεισμένες ότι χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή στάση, δεδομένης της διεθνούς αυτής απειλής.