Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα ποσοστά θνητότητας

Τα ποσοστά θνητότητας ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς παρουσιάζουν τεράστια απόκλιση.

Ο κορονοϊός αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή με τους θανάτους να αγγίζουν πλέον τις 3.000, με τη συντριπτική πλειοψηφία να καταγράφεται στην Κίνα, απ’ όπου ξεκίνησε ο νέος κορονοϊός τη θανατηφόρα πορεία του.

Η διάδοση του όμως είναι ταχύτατη και πλέον έχει φτάσει και στην Ευρώπη, με την Ιταλία όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα να μετράει ήδη 17 νεκρούς.

Τα ποσοστά θνητότητας όμως δεν είναι ομοιόμορφα για όλες τις ηλικιακές ομάδες και παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση.

Ηλικίες και ποσοστά θνητότητας

-Από 80 ετών και άνω 14,8%

-Από 70-79 έτη 8%

-Από 60-69 έτη 3,6%

-Από 50-59 έτη 1,3%

-Από 40-49 έτη 0,4%

-Από 10-39 έτη 0,2%

-Από 0-9 έτη 0%

Να σημειωθεί ότι το ποσοστό θνητότητας σε άντρες υπολογίζεται στο 2,8%, ενώ στις γυναίκες υποχωρεί στο 1,7%