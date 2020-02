Αθλητικά

Ολυμπιακός: έπος στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ

Έγραψε ιστορία ο Ολυμπιακός, επικρατώντας μέσα στο Λονδίνο της Άρσεναλ. Μεγαλειώδης πρόκριση κόντρα στους «κανονιέρηδες».

Απίστευτος, μοναδικός, ηρωικός και πάνω απ' όλα «μαγικός» Ολυμπιακός, έφερε τα πάνω-κάτω στη ρεβάνς με την Άρσεναλ στο «Emirates» και με απίστευτο γκολ... buzzer beater του Ελ Αραμπί στο τελευταίο λεπτό της παράτασης πήρε μία από τις μεγαλύτερες (αν όχι τη μεγαλύτερη) πρόκριση της ιστορίας του για τους «16» του Europa League, «γκρεμίζοντας» με 2-1 το «σπίτι» των «κανονιέρηδων»!

Με ψυχή και καρδιά χιλίων... λεόντων, οι Πειραιώτες ανέτρεψαν την ήττα τους με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», έστειλαν αρχικά τον αγώνα στην παράταση με το γκολ του Σισέ (53') και παρά το γεγονός ότι η Άρσεναλ ισοφάρισε στο 113', ο Ελ Αραμπί «μίλησε» τελευταίος κι έδωσε μία απίστευτη πρόκριση στον Ολυμπιακό!

Η Άρσεναλ προσπάθησε στο πρώτο 20λεπτο να μεταφέρει διαρκώς το παιχνίδι με μπαλιές ανάμεσα στους δύο στόπερ του Ολυμπιακού, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως οι Μπα και Σισέ δεν είχαν κοινές παρουσίες στην ενδεκάδα των Πειραιωτών. Το κατάφερε μόλις μία φορά στο 19', όταν ο Λακαζέτ έβγαλε μπαλιά πάρε-βάλε στον Πέπε, ο οποίος ανατράπηκε από τον Μπα λίγο πριν πατήσει στην περιοχή. Στην εκτέλεση του φάουλ ωστόσο, ο Πέπε σημάδεψε πάνω από τα δοκάρια του Σα.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Ολυμπιακός άρχισε να κερδίζει μέτρα μέσα στο γήπεδο και να βγάζει ωραίες αντεπιθέσεις κυρίως από την πλευρά του Βαλμπουενά. Σε μία τέτοια κόντρα επίθεση στο 36', ο Γάλλος έπαιξε γρήγορα με τον Ελ Αραμπί κι ο τελευταίος έβγαλε με τη μία μπαλιά 30 μέτρων στον Καμαρά, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του με το αριστερό (την ώρα που περίμενε γύρισμα ο Ελ Αραμπί) έφυγε λίγο άουτ.

Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ακυρώθηκε σωστά το γκολ του Λακαζέτ στο 39' (ήταν οφσάιντ στην πρώτη πάσα ο Σάκα), ο Ολυμπιακός έβγαλε το πρώτο ημίχρονο δίχως να απειληθεί ιδιαίτερα από τους «κανονιέρηδες», με σωστή προσέγγιση και καθαρό μυαλό, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με ακόμα καλύτερη ψυχολογία.

Ψυχολογία που φάνηκε από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, όπου οι Πειραιώτες άρχιζαν να «χτίζουν» με υπομονή επιθέσεις (κυρίως) από την αριστερή πλευρά. Σε μία εξ αυτών ο Τσιμίκας κέρδισε κόρνερ στο 53'. Ο Βαλμπουενά ανέλαβε την εκτέλεση και τη... σέρβιρε εκεί που έπρεπε, στην «καρδιά» της άμυνας της 'Αρσεναλ, όπου ο Σισέ με καρφωτή κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (0-1), προκαλώντας «σεισμό» στο σημείο του «Emirates», όπου βρίσκονταν οι 6.000 φίλοι των «ερυθρολεύκων».

Στο 57' ο Τσιμίκας πήγε να πετύχει το γκολ της... χρονιάς, όταν απέφυγε με τρομερό σλάλομ τρεις παίκτες και σούταρε δυνατά με το δεξί, υποχρεώνοντας τον Λένο σε καταπληκτική απόκρουση. Στο 70', ξανά σε επίθεση του Ολυμπιακού από τα αριστερά, ο Τσιμίκας έβγαλε πολύ καλή σέντρα, αλλά ο Ελ Αραμπί ήταν ένα... βήμα πίσω και δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του για να κάνει το 0-2.

Μετά το 70' ο Ολυμπιακός άρχισε να βγάζει σημάδια κόπωσης, χάνοντας μέτρα μέσα στο γήπεδο και η 'Αρσεναλ άρχισε να τον πιέζει ολοένα και περισσότερο. Στο 76' ο Σα έκανε τρομερή απόκρουση σε πλασέ του Πέπε, ενώ στη συνέχεια ο Λακαζέτ δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά από κοντά. Ο Γάλλος επιθετικός των γηπεδούχων έχασε και την επόμενη ευκαιρία της 'Αρσεναλ στο 81', όταν βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κακό υπολογισμό του Σισέ, αλλά το τελείωμά του έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Ολυμπιακού ανασυγκρότησαν τις δυνάμεις τους και κυνήγησαν το δεύτερο γκολ με περίσσιο πάθος. Κι αν είχαν λίγο παραπάνω τύχη ή καλύτερες επιλογές στα τελειώματα, θα μπορούσαν να έχουν βρει το «χρυσό» γκολ στις προσπάθειες των Τσιμίκα και Ελ Αραμπί στις καθυστερήσεις.

Στην παράταση ο Ολυμπιακός συνέχισε να αγωνίζεται το ίδιο γενναία. Κράτησε τη συνοχή του σε όλους τους χώρους του γηπέδου παρά την κόπωση που είχε αρχίσει να βαραίνει τα πόδια των παικτών του και μάλιστα έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ στο 104', αλλά το σουτ του Γκασπάρ από πλάγια θέση έφυγε ψηλά άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν ακόμη μεγαλύτερο πάθος κι ένταση στο παιχνίδι τους. Κι μάλιστα «άγγιξαν» το 0-2 στο 108' με την τεράστια ευκαιρία που «έχτισε» ο Ελ Αραμπί, μοιράζοντας τη μπάλα αριστερά στον Μασούρα, ο οποίος πλάσαρε εξαιρετικά αλλά η μπάλα δεν του έκανε το... χατίρι, καθώς χτύπησε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Στο 113' η Άρσεναλ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με «ψαλίδι» του Ομπαμεγιάνγκ στη μία και μοναδική στιγμή που δεν αντέδρασε σωστά η άμυνα του Ολυμπιακού. Από σέντρα του Εζίλ, η μπάλα «κόλλησε» στην περιοχή από το αρχικό διώξιμο του Σισέ, ο Ελαμπντελαουί άργησε να πάει πάνω στον κυνηγό της αγγλικής ομάδας και ο Ομπαμεγιάνγκ έκανε με εντυπωσιακό τρόπο το 1-1.

Κι όμως! Και πάλι ο Ολυμπιακός κατέθεσε «ψυχή πολεμιστή» και στο 119΄ πέτυχε το «ολόχρυσο» γκολ με τον Ελ Αραμπί (από σέντρα του Μασούρα) που τον έστειλε στους «16» του Europa League. Στο 120'+3' οι «ερυθρόλευκοι» είχαν και τη... θεά Τύχη με το μέρος τους, καθώς από «σπόντες» μέσα στην περιοχή του Σα, η μπάλα έφτασε στον Ομπαμεγιάνγκ, αλλά το πλασέ του «έγλυψε» το δεξί δοκάρι του Πορτογάλου γκολκίπερ κι έφυγε ελάχιστα άουτ, με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν σαν ένα «κουβάρι», την απίστευτη πρόκρισή τους.

Διαιτητής: Νταβίντε Μάσα (Ιταλία)

Κίτρινες: - Μπα, Καμαρά

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μικέλ Αρτέτα): Λένο, Μπεγερίν (84' Γουίλοκ), Μουστάφι (103' Παπασταθόπουλος), Νταβίντ Λουίς, Σάκα, Τζάκα, Θεμπάγιος (72' Τορέιρα), Πέπε, Εζίλ, Ομπαμεγιάνγκ, Λακαζέτ (106' Μαρτινέλι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας (115' Λοβέρα), Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε (116' Παπαδόπουλος), Ραντζέλοβιτς (77' Μασούρας), Βαλμπουενά (86' Γκασπάρ), Ελ Αραμπί.