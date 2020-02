Αθλητικά

Τόκιο: Ανακοινώσεις για τη λαμπαδηδρομία

Εντός των ημερών αναμένονται οι ανακοινώσεις, ενώ ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το πού θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που αναμένεται να διεξαχθούν φέτος στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, καθώς και σε άλλες πόλεις σκοπεύει να ανακοινώσει «κάποια στιγμή» μέσα στην επόμενη εβδομάδα πώς σχεδιάζει να γίνει η μεταφορά της ολυμπιακής φλόγας, ενημέρωσε εκπρόσωπός της.

Ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η λαμπαδηδρομία ενδέχεται να είναι αρκετά πιο περιορισμένη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό, αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες.