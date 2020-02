Οικονομία

Σταϊκούρας: Ψυχραιμία για τον κορονοϊό και διασφάλιση της ανοδικής πορείας της οικονομίας

Την προσοχή εφιστά ο Υπουργός Οικονομικών ενόψει των προβλημάτων που παρουσιάζονται και στην ελληνική οικονομία, λόγω της επιθυμίας.

Για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία μπαίνει και η ελληνική οικονομία αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την ανάγκη διατήρησης της ανοδικής πορείας.

«Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος, τον Φεβρουάριο, βελτιώθηκε, φτάνοντας στις 113,2 μονάδες.

Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη των τελευταίων 20 ετών, από το Δεκέμβριο του 2000.

Αποδεικνύει δε ότι το εφαρμοζόμενο οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης, εντός του υφιστάμενου πλαισίου, η διαχείριση των πολύχρονων θυσιών νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς και των δημόσιων οικονομικών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Φυσικά, το παγκόσμιας κλίμακας πρόβλημα που ανέκυψε με τον κορονοϊό θέτει και την ελληνική οικονομία ενώπιoν μίας δύσκολης κατάστασης.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το μικρότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος απαιτείται από όλους ψυχραιμία και ορθολογισμός.

Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί», αναφέρει ο Χρήστος Σταϊκούρας στη σχετική ανακοίνωση.