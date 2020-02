Life

Σχεδιαστής μόδας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικες γυναίκες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πολλές από τις ενάγουσες δήλωσαν ότι ήταν 14 ή 15 ετών όταν ο Νάιγκαρντ τους έδωσε αλκοόλ ή ναρκωτικά και στη συνέχεια τις βίασε.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν έφοδο στην έδρα στον Μανχάταν του Φινλανδο-Καναδού μεγιστάνα της μόδας, Πίτερ Νάιγκαρντ στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση σε δεκάδες έφηβες κοπέλες και γυναίκες και για παράνομη διακίνηση ανθρώπων.

Οι πράκτορες του FBI έκαναν έρευνες στα γραφεία του σχεδιαστή στην Times Square, περίπου δύο εβδομάδες μετά την υποβολή μήνυσης εναντίον του Νάιγκαρντ από δέκα γυναίκες, οι οποίες τον κατηγορούν ότι δελέαζε νέες και φτωχές γυναίκες στην έπαυλή του στις Μπαχάμες με χρήματα και υποσχέσεις ότι θα τις προωθήσει στον κόσμο της μόδας.

Πολλές από τις ενάγουσες δήλωσαν ότι ήταν 14 ή 15 ετών όταν ο Νάιγκαρντ τους έδωσε αλκοόλ ή ναρκωτικά και στη συνέχεια τις βίασε.

Ο Νάιγκαρντ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί διακίνησης γυναικών μέσω εκπρόσωπου του και τους χαρακτήρισε «επινοημένους και κατασκευασμένους».

Τον πολυεκατομμυριούχο, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με του πρίγκιπα Άντριου, γιου της βασίλισσας, Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου, ερευνούσε το FBI και η αστυνομία της Νέας Υόρκης τους τελευταίους πέντε μήνες.

Σύμφωνα με νεότερες εξελίξεις, ο Πέτερ Νάιγκαρντ αποχώρησε από τη θέση του προεδρεύοντος της εταιρείας του.

«Αναγνωρίζοντας την προτεραιότητα της ευημερίας των χιλιάδων υπαλλήλων της εταιρείας Nygard, των συνεργατών λιανικής πώλησης, των πιστών πελατών, των προμηθευτών και των επιχειρηματικών εταίρων, ο Πίτερ Νάιγκαρντ αποφάσισε να παραιτηθεί από την προεδρία των Nygard Companies».

Γεννημένος στο Ελσίνκι, ο Νάιγκαρντ μετακόμισε με την οικογένειά του σε ηλικία 10 ετών στο Γουίνιπεγκ του Καναδά. Αφού έλαβε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ντακότα, εισήλθε στις επιχειρήσεις ένδυσης, αναλαμβάνοντας τελικά τη Nathan Jacobs, εταιρεία ενδυμάτων με οικονομικά προβλήματα.

Σήμερα η Nygard παράγει ενδύματα δέκα διαφορετικών εμπορικών σημάτων, που πωλούνται σε αλυσίδες λιανικής πώλησης στον Καναδά και στις ΗΠΑ.