Αθλητικά

“Απέδρασε” από τη Δράμα ο ΠΑΣ Γιάννινα

Στα ... "χασομέρια" νίκησαν οι Γιαννιώτες την Δόξα σε έναν αγώνα "θρίλερ".

Με γκολ του Λεό στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΠΑΣ Γιάννινα πέτυχε δραματική νίκη με 2-1 επί της Δόξας στη Δράμα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League 2, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την επάνοδό του στη μεγάλη κατηγορία.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» προηγήθηκε στο 21΄ με κοντινή προβολή του Κρίζμαν και φάνηκε να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά στο β΄ μέρος οι «μαυραετοί» ανέβασαν την απόδοσή τους και έφτασαν στην ισοφάριση στο 63΄, με κεφαλιά του Κρητικού.

Στο φινάλε, όμως, οι πρωτοπόροι πίεσαν και δικαιώθηκαν στο 94΄, όταν ο Λεό από κοντά, μετά από κεφαλιά-πάσα του Παντελάκη, «νίκησε» τον Μένκα και χάρισε στην ομάδα του τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Νωρίτερα, η Απόλλων Λάρισας νίκησε 3-0 στη Θεσσαλονίκη τον ουραγό Απόλλωνα Πόντου και ανέβηκε -προσωρινά τουλάχιστον- στην έκτη θέση, που δίνει το εισιτήριο για τα πλέι-οφ ανόδου.