Life

“Food N’ Friends”: ο Λάμπης Λιβιεράτος σε ρόλο…sous chef (εικόνες)

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης “χτυπά” δύο φορές, αυτήν την Κυριακή, μέσα από τον ΑΝΤ1.

Την Κυριακή 1η Μαρτίου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μαζί με τον Ηλία Φουντούλη υποδέχονται τον Λάμπη Λιβιεράτο.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αφήνει για λίγο το «Your Face Sounds Familiar» και βρίσκεται στην κουζίνα του «Food n’ Friends» αποφασισμένος να αναλάβει έναν ρόλο διαφορετικό από όσους τον έχουμε συνηθίσει.

Ως sous chef, προσπαθεί να φέρει εις πέρας μια πολύ δύσκολη μαγειρική αποστολή.

Τελικά, θα καταφέρει να ταξιδέψει γευστικά τον Δημήτρη και τον Ηλία, σερβίροντας ένα νόστιμο γλυκό ή το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό;