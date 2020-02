Κόσμος

Βίντεο ντοκουμέντο: με ναυλωμένα λεωφορεία φτάνουν στα σύνορα οι μετανάστες

Υποστηρίζουν ότι τα λεωφορεία που τους μετέφεραν από την Κωνσταντινούπολη, τα ναύλωσε η τουρκική αστυνομία!