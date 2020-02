Υγεία - Περιβάλλον

Ξύπνησαν οι αρκούδες στο Νυμφαίο (εικόνες)

Φέτος ο χειμέριος λήθαργος ήταν πιο σύντομος από άλλες χρονιές…

Οι αρκούδες ξύπνησαν στο Καταφύγιο της Αρκούδας και περιμένουν να τις επισκεφθείτε στο Νυμφαίο!

Ήδη εδώ και αρκετές ημέρες οι περισσότερες αρκούδες στο Καταφύγιο περνούν αρκετές ώρες έξω από τις φωλιές τους διαισθανόμενες την άφιξη της άνοιξης.

Φέτος ο χειμέριος λήθαργος ήταν πιο σύντομος από άλλες χρονιές, λόγω των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.

Εντός του Καταφυγίου υπάρχει αρκετή κινητικότητα με τις αρκούδες να κάνουν μικρές και μεγάλες βόλτες και να παίρνουν το μπάνιο τους στις μικρές λιμνούλες.

Όπως κάθε χρόνο, οι νεαρότερες αρκούδες ήταν εκείνες που ξύπνησαν πρώτες. Η Sandy, η Mira και ο Duke μαζί με τον Γιώργο ξύπνησαν νωρίτερα και άρχισαν τα παιχνίδια, όπως και ο Μανώλης με τον Κυριάκο. Η Τασούλα, η Κατερίνα και η Μπάρμπαρα, που και φέτος επέλεξαν να κοιμηθούν σε φυσικές φωλιές, ξύπνησαν και απολαμβάνουν την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα.

Η διάθεσή τους για φαγητό δεν έχει επανέλθει ακόμη, κάτι που είναι φυσιολογικό καθώς διακόπτεται εντελώς κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Το εγερτήριο των αρκούδων ανοίγει ταυτόχρονα και τις πόρτες του Καταφυγίου από το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου!

Οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να επισκέπτονται το Καταφύγιο καθημερινές (εκτός Τετάρτης) και Σαββατοκύριακα 10.00-17.00 (ώρες ξεναγήσεων: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30). Ανοικτοί κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες είναι και οι άλλοι δύο χώροι του Περιβαλλοντικού Κέντρου του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, το Καταφύγιο του Λύκου στις Αγραπιδιές Φλώρινας και το Κέντρο Ενημέρωσης για την Αρκούδα στη Νίκειο Σχολή στο Νυμφαίο. Οι τρεις επισκέψιμοι χώροι θα λειτουργήσουν κανονικά και την Καθαρά Δευτέρα. Περισσότερες πληροφορίες για τους επισκέπτες και ραντεβού για τα σχολεία στο 23860 41500 & 2386031155.