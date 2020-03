Κόσμος

Η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε εγκατάσταση χημικών όπλων στη Συρία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διαψεύδει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε "μια εγκατάσταση χημικών όπλων" του καθεστώτος της Δαμασκού στη βορειοδυτική Συρία, σε αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 30 Τούρκοι στρατιώτες την Πέμπτη.

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο οι τουρκικές δυνάμεις κατέστρεψαν "μια εγκατάσταση χημικών όπλων που βρισκόταν 13 χιλιόμετρα νότια του Χαλεπιού, καθώς και μεγάλο αριθμό άλλων στόχων του καθεστώτος", δήλωσε στους δημοσιογράφους υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ωστόσο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι η Άγκυρα έπληξε το στρατιωτικό αεροδρόμιο Κουέιρες, ανατολικά του Χαλεπιού, όπου δεν υπάρχουν χημικά όπλα.

Η Δαμασκός έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα μετά το 2011, όταν ξέσπασε η κρίση στη Συρία, ότι έχει κάνει χρήση χημικών όπλων, κάτι που η ίδια αρνείται.

Τα νέα τουρκικά πλήγματα εξαπολύθηκαν μετά τον θάνατο τουλάχιστον 34 Τούρκων στρατιωτών από την Πέμπτη στην επαρχία Ιντλίμπ σε βομβαρδισμούς που αποδόθηκαν στον συριακό στρατό.

Σε αντίποινα η Τουρκία ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε πολλούς στόχους του συριακού καθεστώτος.