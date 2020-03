Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι κλειστά κέντρα στα νησιά (βίντεο)

Την στρατηγική της κυβέρνησης ανέλυσε ο Υπουργός Μετανάστευσης. Ποιο μήνυμα έστειλε στα νησιά.Πάνω από 9000 μετανάστες επιχείρησαν να μπουν στην Ελλάδα μέσα σε μια μέρα.

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτήρισε την κατάσταση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες τόσο στον Έβρο όσο και τα νησιά, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ωστόσο τόνισε ότι η απάντηση από την Ελλάδα είναι καλά οργανωμένη

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι η Ελλάδα φυλάσσει τα σύνορά της, ενώ υπογράμμισε ότι τα μέτρα φύλαξης έχουν ενισχυθεί και για λόγους δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με τον υπουργό τις τελευταίες ημέρες απετράπη η είσοδος 9600 μεταναστών και προσφύγων στα ελληνικά σύνορα.

Ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση αρχικά και στην συνέχεια η συνολική αποτροπή των μεταναστευτικών ροών προς την χώρα, υπογραμμίζοντας πως δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι.

Τόνισε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης είναι η φύλαξη των συνόρων, ενώ εφαρμόζεται και πολιτική επιστροφών

Μιλώντας για το σχέδιο της κυβέρνησης να δημιουργήσει κλειστά κέντρα στα νησιά ο κ. Μηταράκης, κάτι που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στις τοπικές κοινωνίες των νησιών, τόνισε ότι τέτοιες δομές λειτουργούν αποτρεπτικά για τις προσφυγικές ροές.

Ανέφερε ακόμα ότι αυτό θα δώσει ασφάλεια στους κατοίκους, καθώς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στα νησιά. Παράλληλα, τόνισε στα κλειστά κέντρα θα ξέρουμε ποιοι είναι, ενώ τόνισε ότι αυτή την στιγμή στην «ζούγκλα» της Μόριας υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να απελαθούν.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός με τα κλειστά κέντρα η μέση παραμονή στα νησιά θα είναι οι 4 μήνες. Συγκεκριμένα τόνισε ότι όσοι δικαιούνται άσυλο θα παραμένουν μέχρι 2 μήνες, ενώ όσοι δεν δικαιούνται θα παραμένουν μέχρι 6 μήνες. Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι τα κλειστά κέντρα θα είναι κέντρα καταγραφής και ταυτοποίησης.

Ο Υπουργός τόνισε ότι καταλαβαίνει απόλυτα το κλίμα δυσπιστίας των νησιωτών και χαρακτήρισε απόλυτα καταδικαστέα τα όσα συνέβησαν με τα ΜΑ, σημειώνοντας ότι έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ.

Όπως είπε στόχος της κυβέρνησης είναι να θωρακίσει τα νησιά. «Θέλουμε να κλείσουμε τις ανοιχτές δομές που είναι επικίνδυνες. Οι δομές θα είναι συγκεκριμένου μεγέθους, κάτι που δεν πιστεύουν οι νησιώτες», ανέφερε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε: «Σέβομαι κάθε εκλεγμένο αιρετό ωστόσο χρειάζεται προσπάθεια και εμπιστοσύνη» και τόνισε ότι «ζητάμε διαρκώς την άποψη της τοπικής αυτοδιοίκησης για προτάσεις για το που θα γίνουν τα κλειστά κέντρα». «Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις» είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και υπογράμμισε πως το μόνο που χρειάζεται στα νησιά είναι να δημιουργηθούν τα κλειστά κέντρα.

Τέλος, αναφερόμενος στο θέμα του κορονοϊού τόνισε ότι πρέπει να θωρακίσουμε τα νησιά πριν έρθει ο ιός.