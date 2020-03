Κοινωνία

Τραγωδία στην Λέσβο: Πνίγηκε ένα παιδί

Ανέτρεψαν την βάρκα τους οι μετανάστες όταν τους πλησίασε το Λιμενικό.

Ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό σήμερα από τη θάλασσα ανοικτά του αεροδρομίου της Μυτιλήνης. Στη διάρκεια επιχείρησης περίπου στις 9 το πρωί στην οριογραμμή σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε βάρκα στην οποία επέβαιναν 48 πρόσφυγες και μετανάστες. Στο ίδιο σημείο βρισκόταν και τουρκική ακταιωρός.

Όταν η βάρκα με τους 48 επιβαίνοντες μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησίασε το σκάφος του Λιμενικού Σώματος, οι επιβαίνοντες σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος ανέτρεψαν τη βάρκα προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση διάσωσης και οι επιβαίνοντες να περισυλλεχτούν.

Συνολικά 46 άτομα ανασύρθηκαν σώα ενώ δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λέσβου το ένα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης κατέληξε. Το άλλο παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα:

«Σήμερα στις 8.30 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του αεροδρομίου της Λέσβου βάρκα στην οποία επέβαιναν 48 αλλοδαποί συνοδευόμενη από τουρκική ακταιωρό κινούνταν στην οριογραμμή.Όταν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλησίασε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, οι επιβαίνοντες ανέτρεψαν τη βάρκα (πρόκειται για συνήθη τακτική κατά σύσταση των διακινητών προκειμένου να γίνει επιχείρηση διάσωσης). Το Λιμενικό προέβη σε επιχείρηση διάσωσης. Ύστερα από επίπονες προσπάθειες 46 άτομα ανασύρθηκαν σώα. Δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λέσβου το ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα. Το άλλο παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου».

Εν τω μεταξύ, πάνω από 1000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν το τελευταίο 24ωρο στα νησιά του βορείου Αιγίου.

Την ίδια ώρα, πετροπόλεμος και ρίψη χημικών σημειώθηκε το πρωί στο ΚΥΤ της Μόριας. Οι μετανάστες ξεσηκώθηκαν και επιτίθενται στις αστυνομικές αρχές με πέτρες, οι οποίες απαντούν με ρίψη χημικών.