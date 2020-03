Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Με αμείωτο ρυθμό οι αφίξεις στα νησιά

Πάνω από 1.000 μετανάστες και πρόσφυγες πέρασαν σε ελληνικά νησιά το τελευταίο 24ωρο.

Προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές από τα απέναντι Μικρασιατικά τουρκικά παράλια προς τη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σήμερα Καθαρή Δευτέρα.

Στη Λέσβο από τα χαράματα ως και τις 10 το πρωί βγήκαν πέντε βάρκες στις ακτές της Βόρειας και της Ανατολικής Λέσβου με περίπου 200 συνολικά επιβαίνοντες.

Στη Χίο βγήκαν δυο βάρκες με περίπου 70 άτομα. Ενώ στη Σάμο άλλες δυο βάρκες με περίπου 50 επιβαίνοντες πρόσφυγες και μετανάστες.

Εν τω μεταξύ, στη διάσωση και περισυλλογή 164 μεταναστών και προσφύγων προχώρησε το τελευταίο 24ωρο το Λιμενικό Σώμα, σε έξι περιστατικά έρευνας και διάσωσης που έλαβαν χώρα σε Λέσβο, Χίο και Φαρμακονήσι.

Σύμφωνα με το ΛΣ, από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 1ης Μαρτίου, έως σήμερα το πρωί, Δευτέρα 2 Μαρτίου, δύο περιστατικά έρευνας και διάσωσης σημειώθηκαν στις θαλάσσιες περιοχές της Λέσβου με την περισυλλογή 89 ατόμων, τρία στη Χίο με τη διάσωση 43 μεταναστών και προσφύγων και ένα περιστατικό στο Φαρμοκήνησι με τη διάσωση 32 ατόμων.

Το ίδιο διάστημα άλλοι 813 πρόσφυγες και μετανάστες αποβιβάστηκαν με λέμβους σε 20 περιστατικά που σημειώθηκαν σε τέσσερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα 9 περιστατικά σημειώθηκαν στη Λέσβο όπου αποβιβάστηκαν 423 μετανάστες και πρόσφυγες, 6 στη Χίο όπου αποβιβάστηκαν 252 άτομα, 2 στη Σάμο με 85 άτομα, 1 στο Φαρμοκονήσι με 36 άτομα και 2 στη Μεγίστη όπου αποβιβάστηκαν 17 μετανάστες και πρόσφυγες.