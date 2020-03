Πολιτική

Τσαβούσογλου σε Γερμανό ΥΠΕΞ: Μίλα στους Έλληνες φίλους σου που σκοτώνουν πρόσφυγες

Την προπαγάνδα για νεκρούς πρόσφυγες στα σύνορα συνεχίζει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Πρόεδρό του.

«Θα πίστευα ευχαρίστως τα προειδοποιητικά λόγια σου. Αλλά μόνο εάν μιλούσες και στους Έλληνες φίλους σου, οι οποίοι σκοτώνουν χωρίς οίκτο πρόσφυγες στα σύνορά τους», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέσω Twitter σε ανάρτηση του Γερμανού ομολόγου του Χάικο Μάας στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας προέτρεψε χθες βράδυ την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία με την ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Μάας επαναλάμβανε την θέση ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι πρόσφυγες να γίνονται έρμαιο» γεωπολιτικών παιγνιδιών.

Η Αθήνα, πάντως, απάντησσε στην τουρκική προπαγάνδα, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία κατηγορείται η Τουρκία για κατασκευή ψευδών ειδήσεων.