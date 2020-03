Πολιτισμός

Νικήτρια η Μάρθα Καραγιάννη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τέλος στην ταλαιπωρία της ίδιας και την αγωνία του κόσμου που ανησύχησε για τη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό.

Νικήτρια βγήκε η Μάρθα Καραγιάννη από την περιπέτεια της υγείας της, αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, χθες Τρίτη.

Η αγαπημένη ηθοποιός εισήχθη πριν από λίγες μέρες στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τον φίλο της, ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα, υπεβλήθη σε επέμβαση αφαίρεσης της χολής.

Η Μάρθα Καραγιάννη βρίσκεται ήδη στο σπίτι της, όπως έγραψε στο Facebook η επιστήθια φίλη της Ντόρα Ντούμα, η οποία όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό της.

«Επιτέλους σπίτι μας μετά από μια περιπέτεια αρκετών ημερών. Όλα πήγαν καλά. Σήμερα γυρίσαμε στο σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Μάρθα – Ντόρα», έγραψε η Ν.Ντούμα στο Facebook.

Η νοσηλεία της Μάρθας Καραγιάννη συνέπεσε με αυτήν του φίλου της και χρόνια συμπρωταγωνιστή της, Κώστα Βουτσά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, χωρίς εκείνη να μπορέσει να τον αποχαιρετίσει.