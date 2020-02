Πολιτισμός

Στο νοσοκομείο η Μάρθα Καραγιάννη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει για την αγαπημένη ηθοποιό.

Περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η αγαπημένη ηθοποιός, Μάρθα Καραγιάννη καθώς το τελευταίο διάστημα νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική.

Η είδηση γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης της καλής φίλης της Μάρθας Καραγιάννη, Ντόρας Ντούμα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το πρωί της Δευτέρας, η οποία ανέφερε ότι η υγεία της ηθοποιού πάει καλύτερα.

«Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την αγαπημένη Μάρθα Καραγιάννη. Πάμε καλά. Θερμή παράκληση μην μου στέλνετε μηνύματα δεν μπορώ να απαντώ. Ευχαριστώ», έγραψε η Ντόρα Ντούμα.