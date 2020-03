Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: η χώρα δέχεται “ασύμμετρη απειλή” από την Τουρκία

Τι λέει για τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Αιγαίο, την προστασία των θαλάσσιων συνόρων, αλλά και τα μέτρα για τον κορονοϊό. Τι είπε για το «θρίλερ» με κρουαζιερόπλοιο.

«Τα τελευταία 24ώρα η χώρα δέχεται μια ασύμμετρη απειλή», είπε ο Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφορικά με την πίεση απο τις ορδές που συνωστίζονται στα τουρκικά παράλια και την τουρκική πλευρά στην περιοχή του Έβρου.

Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η ελληνική πλευρά έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του Λιμενικού και των άλλων δυνάμεων στο Αιγαίο για την αποτροπή των ροών και την φύλαξη των συνόρων.

«Τουρκική ακταιωρός συνόδευσε την βάρκα μέχρι την οριογραμμή, ακολούθως οι μετανάστες προσπάθησαν να βυθίσουν την βάρκα τους και τότε ξεκίνησε η προσπάθεια έρευνας και διάσωσης. Το Λιμενικό Σώμα σώζει ζώες και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η Τουρκία διακινδυνεύει την ανθρώπινη ζωή στην θάλασσα», είπε σχολιάζοντας το πρόσφατο περιστατικό με την λέμβο, σημειώνοντας ότι οι άνδρες του Λιμενικού έσωσαν δεκάδες ανθρώπους.

«Σε αυτήν την φάση δεν μιλάμε για Προσφυγικό και Μεταναστευτικό. Ύψιστη προτεραιότητα είναι η φύλαξη των συνόρων μας και αυτό κάνουμε», επεσήμανε ο κ. Πλακιωτάκης.

«Σε επαφή που είχαμε με την διοίκηση της εταιρείας, διαψεύδεται το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο εμείς παρακολουθούμε με πολλή μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη προσοχή κάθε τέτοιο περιστατικό», είπε ο Υπ. Ναυτιλίας, διαψεύδοντας πληροφορίες περί κρουαζιερόπλοιου που, ενώ κινείται προς την Κέρκυρα, έχει τεθεί σε καραντίνα από τον καπετάνιο του, μετά την εκδήλωση κρούσματος κορονοϊού.