Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Isolation boxes στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” επισκέφτηκε ο Υπουργός Υγείας. Ενημερώθηκε για τα σημεία διαλογής ύποπτων κρουσμάτων.

Τον χώρο στο ΓΝΑ "Γεννηματάς", όπου θα τοποθετηθούν isolation boxes - σημεία διαλογής ύποπτων κρουσμάτων κοροναϊού επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας τους. Ο κ. Κικίλιας στη συνέχεια ευχαρίστησε τη εταιρεία για την προσφορά των κοντέινερ που μετατρέπονται σε σημεία διαλογής και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

«Συμπεριφορές ατομικής ευθύνης που δεν συνάδουν με τις οδηγίες των επιστημόνων μπορεί να αποβούν μοιραίες για τους συνανθρώπους μας», τόνισε και εξήγησε γιατί είναι σημαντική η προφύλαξη των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών που έχουν χρόνια προβλήματα ή είναι ανοσοκατασταλμένοι. «Οι άνθρωποι αυτοί να μένουν στο σπίτι τους και να αποφεύγουν τις στενές επαφές, αλλά και συγγενείς που έχουν συμπτώματα ίωσης» επανέλαβε για μια ακόμη φορά ο υπουργός Υγείας, ο οποίος κάλεσε όσους εμφανίζουν ήπια συμπτώματα γριπώδους συνδρομής και έχουν την υποψία ότι μπορεί να έχουν μολυνθεί από τον νέο αυτό ιό, «να μην πηγαίνουν στα νοσοκομεία, αλλά να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ΕΟΔΥ» για να τους κατευθύνουν. «Με αφορμή αυτό που έγινε από κάποιους στα καρναβάλια, να αναρωτηθούν ξανά για την συμπεριφορά τους» υπογράμμισε, ενώ δεν απάντησε σε ερώτηση για το αν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που χειρίστηκαν την κατάσταση οι υγειονομικές υπηρεσίες της Πάτρας. Τέλος, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό «για την προσπάθεια που καταβάλλουν» και κάλεσε όλους για μια ακόμη φορά να τηρούν τους «κανόνες και τις οδηγίες που δίνουν οι ειδικοί, οι οποίοι έχουν χειριστεί παρόμοια γεγονότα στο παρελθόν».

Τι είναι τα isolation boxes-σημεία διαλογής υπόπτων κρουσμάτων κοροναϊού

Ήδη έχει τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου ένα κοντέινερ με 2 κρεβάτια και τουαλέτες και αναμένεται να στηθεί άλλο ένα, όπου ο γιατρός υποδοχής θα φορά ειδική στολή και θα υποδέχεται τα ύποπτα περιστατικά. Στόχος είναι να λειτουργήσει isolation box στη σημερινή εφημερία του νοσοκομείου.

Όπως είπε ο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου ΓΝΑ "Γεννηματάς", Δημοσθένης Τσούτσος, «ό,τι κριθεί ως ύποπτο περιστατικό από τη διαλογή πριν οι ασθενείς μπουν στα επείγοντα, θα προωθούνται στα isolation boxes, όπου θα λαμβάνονται επιχρίσματα τα οποία θα αποστέλλονται για έλεγχο στο Ινστιτούτο Παστέρ. Η εκτίμηση είναι ότι κάθε ύποπτο κρούσμα θα παραμένει στα σημεία διαλογής για τουλάχιστον 6 ώρες, έως ότου υπάρχει αποτέλεσμα. Εφόσον αυτό συμβαίνει τις βραδινές ώρες ο ασθενής αν έχει ανάγκη νοσηλείας θα εισάγεται στο νοσοκομείο, αν όχι θα τίθεται υπό κατ' οίκον περιορισμό μέχρι να βγει το αποτέλεσμα».