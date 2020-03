Πολιτική

Έβρος: Επιχείρηση “προπαγάνδα” από την Τουρκία στα σύνορα (εικόνες)

"Παιχνίδια παραπλάνησης" των ελληνικών Αρχών, με ταμπελάκια, περούκες και "καθοδήγηση" των συγκεντρωμένων, που παροτρύνονται να εισβάλλουν στην Ελλάδα.

Με ποικίλους τρόπους η Τουρκία συνεχίζει να παίζει παιχνίδια προπαγάνδας και παραπλάνησης των ελληνικών Αρχών στα σύνορα στον Έβρο, όπου βρίσκονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες φωτογραφείς που αποδεικνύουν τα επικίνδυνα παιχνίδια της Τουρκίας.

Κυβερνητικές πηγές αποκάλυψαν πως βρέθηκαν περούκες από το στρατό στην όχθη του ποταμού στην περιοχή των Φερών. Σύμφωνα με μαρτυρίες τις φοράνε νεαροί άνδρες, καθώς, όπως φαίνεται, βολεύει την «σκηνοθεσία» του Ερντογάν η εικόνα ότι όσοι πλησιάζουν τα σύνορα δεν είναι άντρες αλλά είναι γυναίκες (κατά προτίμηση με παιδιά).

Σε άλλη φωτογραφία, φαίνονται άνδρες της τουρκικής στρατοχωροφυλακής να προετοιμάζουν ένα drone για απογείωση δίπλα στο τουρκικό φυλάκιο Παζαρ Κουλε. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, με τη χρήση του drone η στρατοχωροφυλακή καθοδηγεί τις ρίψεις καπνογόνων και δακρυγόνων από πολυβομβιδοβόλο στο ελληνικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στην περιοχή του Σουφλίου διαπιστώθηκε ότι το τουρκικό κράτος μαρκάρει, βάζοντάς τους βραχιολάκια, όσους στέλνει για να μπορεί να τους παρακολουθεί. Και για να τους ποσοτικοποιήσουν ως αριθμό και για να ελέγχουν την κίνηση τους. Η μέθοδος αυτή παραπέμπει ασφαλώς σε απάνθρωπα καθεστώτα.