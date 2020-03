Πολιτική

Σχοινάς στον ΑΝΤ1: χωρίς την Τουρκία δεν υπάρχει πειστική αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού (βίντεο)

Τι λέει ο Έλληνας Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της ΕΕ για την κατάσταση στον Έβρο, την αντίδραση της ΕΕ και την ανάγκη για συνεργασία Άγκυρας – Αθήνας – Βρυξελλών.

Ο Έλληνας Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ήταν καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη των κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ στον Έβρο, είπε ότι «δεν μιλάμε για μια ασυνήθιστη κίνηση, αλλά για μια κίνηση χωρίς προηγούμενο, στα 30 χρόνια που ασχολούμαι ενεργά με τα «πράγματα» της Ένωσης, πρώτη φορά σύσσωμη η ηγεσία της Ευρώπης βρίσκεται επί τόπου, μαζί με τον Πρωθυπουργό, για να διαπιστώσει το πρόβλημα».

«Ήταν μια καλή ευκαιρία για να θυμηθούμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα και της Ευρώπης», προσέθεσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, συμπληρώνοντας ότι «στην Σύνοδο των Υπ. Εσωτερικών που προκάλεσε η χώρα μας, υπήρξε μια πρωτοφανής στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

Όπως σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «δεν πρέπει να αποδείξουμε απλώς ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εκφοβιστεί από κανέναν, αλλά τώρα είναι η ώρα να ξεπεράσουμε την κρίση –κάτι που δεν κατορθώσαμε το 2016- και να ολοκληρώσουμε τις αλλαγές στο πλαίσιο της χορήγησης ασύλου, ξεπερνώντας την άρνηση των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, που υπήρχε την προηγούμενη φορά και να πείσουμε όλους ότι χρειαζόμαστε ένα συνολικό πλαίσιο αλληλεγγύης».

Σε ότι αφορά την Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το Μεταναστευτικό, ο κ.Σχοινάς είπε ότι «από το 2016 μέχρι τώρα, η συμφωνία αυτή παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς συγκράτησε τις ροές και αν δεν υπήρχε αυτή η εργαλειοποίηση από την Τουρκία θα συνέχισε να αποδίδει αποτελέσματα».

Όπως συμπλήρωσε, «τώρα ήρθε η ώρα η Τουρκία να καταλάβει ότι το επόμενο βήμα, μετά την αντίδραση του Στρατού, του Λιμενικού και των Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάδας είναι η ηρεμία και η συνεργασία», τονίζοντας ότι «δεν νοείται πειστική αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού από την Ευρώπη χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας».

Σε ότι αφορά την τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Σχοινάς είπε ότι «η ρίζα όσων ζούμε τώρα έχουν την ρίζα του στην Συρία και στην Ιντλίμπ», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή, στον απόηχο και της συνάντησης Πούτιν – Ερντογάν, στην Μόσχα.