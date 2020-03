Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας για την Ημέρα της Γυναίκας

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε τρίωρη πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που τιμάται στις 8 Μαρτίου 2020, αποφάσισε να κηρύξει τρίωρη πανελλαδική διευκολυντική στάση εργασίας αύριο, Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020, από τις 12:00 έως το τέλος του ωραρίου.

«Στην Ελλάδα της κρίσης και των ατέλειωτων μνημονιακών πολιτικών, με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση εργατικών κατακτήσεων, τις διαλυμένες κοινωνικές δομές, η ΑΔΕΔΥ, ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο στο δημόσιο τομέα, φέρνει στην επιφάνεια τα προβλήματα των γυναικών, με στόχο όχι μόνο να συζητηθούν ευρέως στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, αλλά και να ξεκινήσει μία αγωνιστική παρέμβαση για την επίλυσή τους. Καλούμε τα νομαρχιακά τμήματα, τις ομοσπονδίες και τα σωματεία, να αναδείξουν με κάθε τρόπο την παγκόσμια μέρα της γυναίκας και τα σύγχρονα αιτήματα της εργαζόμενης γυναίκας, οργανώνοντας συζητήσεις και εκδηλώσεις στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους δήμους, στα υπουργεία και σε όλους τους χώρους εργασίας. Η 8η Μάρτη είναι επέτειος αγώνων των γυναικών! Από το 1857 μέχρι τις μέρες μας…» επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ.